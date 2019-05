 Festival TransAmériques: l'écriture de Marie-Claire Blais sur scène 

SOIFS Matériaux, qui sera présenté quatre soirs au Festival TransAmériques, est le projet le plus imposant du Théâtre UBU à ce jour, à la hauteur de l'oeuvre gigantesque de Marie-Claire Blais. Les metteurs en scène Stéphanie Jasmin et Denis Marleau racontent comment l'écriture exceptionnelle de Blais les a guidés dans la mise en forme d'une pièce qui étonnera forcément par son amplitude.

Il y a quelque chose d'extrêmement émouvant à voir naître sur scène la vision théâtrale d'une oeuvre littéraire qui nous a happée pendant des années, et qu'on croyait pratiquement inadaptable. Lors d'une visite de La Presse pendant les exercices d'enchaînement de SOIFS Matériaux à Espace Go, nous voyons la recréation d'une maison où a lieu la fête inaugurale du roman Soifs, le premier livre (publié en 1995) d'un cycle romanesque qui s'est déployé sur 10 titres jusqu'en 2018. Nous croisons Anne-Marie Cadieux, Christiane Pasquier, Sophie Cadieux, Emmanuel Schwartz, Jérôme Minière... Ils seront une vingtaine sur scène, alors que Marie-Claire Blais a inventé un univers peuplé de plus de 200 personnages, dans une île qui est un microcosme de notre monde.

« C'est un roman-poème qui est aussi un roman très concret sur les enjeux et problématiques de notre temps. Et qui nous fait basculer facilement, de façon absolument incroyable, entre l'universel et l'intime. »

- Denis Marleau, metteur en scène de SOIFS Matériaux, à propos du livre Soifs

Au début, les deux complices ont eu cette utopie « complètement folle » de tout adapter, mais « ça n'avait aucun sens », reconnaît Denis Marleau. Alors le vrai défi était de rendre compte de l'écriture de Marie-Claire Blais, sans la dénaturer. Dans cette immense somme où la phrase se développe presque sans points et où nous passons d'un personnage à l'autre sans préavis, ce qu'il fallait saisir était la forme exceptionnelle de l'oeuvre, cette expérience si particulière que sa lecture nous fait. « On s'est rendu compte à quel point c'est rigoureusement tricoté, note Stéphanie Jasmin. On ne peut pas prendre juste des extraits comme ça, il faut rester au plus près de l'écriture, dans son dépliage, ses réminiscences, et si on commence juste à vouloir raconter l'histoire des personnages, on tombe dans un fil narratif qui n'a pas lieu d'être parce que justement, son art, c'est l'entremêlement des êtres, des voix, des consciences, du temps. »