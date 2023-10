Jean-Simon Bui maîtrisait à peine l’art de la parole qu’il aimait déjà raconter des histoires. « Parler, c’est la chose que j’aime le plus faire au monde. Je crois fondamentalement que l’un des liens les plus forts que tu puisses tisser avec quelqu’un, c’est de lui raconter une histoire, le captiver, l’intéresser. »

Marie-Josée R. Roy collaboration spéciale

C’est avec une volubilité énergisante que l’animateur de 35 ans de Noovo Info en région (« Je dis toujours que je suis un bébé chef d’antenne ») relate son propre parcours, mû par une passion pour la radio. Il a enfilé ses premiers écouteurs au Saguenay, où il a grandi, avant d’être repêché par le FM 93, dans la Vieille Capitale. L’animation d’un rendez-vous spécial en ondes lors de l’attentat de la mosquée de Québec, en janvier 2017, figure parmi les moments les plus puissants de sa jeune carrière.

J’ai réalisé que j’aimais accompagner les gens dans les moments qui comptent. Être la voix qui rassure, informe, ancre les gens dans l’information du moment. Jean-Simon Bui

À la halte bouffe…

Cet insatiable curieux, diplômé en art et technologie des médias du cégep de Jonquière, a ensuite reçu l’appel de Noovo. Qui s’intéressait à sa grande gueule assumée – il ironise qu’il est toujours « à un tweet de perdre son job » –, à sa dégaine de millénial qui ne craint pas l’audace et l’opinion.

Jusque-là, Jean-Simon avait bien travaillé un peu devant la caméra comme collaborateur à Nos années 20, magazine d’affaires publiques animé par Patrick Lagacé le temps d’une saison, à Télé-Québec, en 2022, mais informer sous les projecteurs du petit écran représentait encore l’inconnu pour lui. L’approche décomplexée de Noovo l’a rassuré.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Jean-Simon Bui, 35 ans, est animateur pour Noovo Info en région.

« Le journalisme veston-cravate, statique, avec un micro, vous ne me verrez jamais faire ça. Moi, je parle quotidiennement aux gens sur mes réseaux sociaux, je les rencontre sur le terrain, je les connais. Chez Noovo, c’est ce qui m’a attiré. On dit : soyons naturels, soyons vrais, soyons actuels dans notre ton. »

C’est précisément cette proximité avec le téléspectateur que recherche ce grand admirateur de Bernard Derome et de Stéphan Bureau dans le moindre de ses thèmes de reportage. La pénurie de Tylenol pour enfants, le latté à la citrouille épicée, la hausse du prix de la facture de déneigement, son propre diagnostic de douance : tout et n’importe quoi est matière à inspirer Jean-Simon Bui, lui-même jeune papa d’un petit Maxence de 2 ans et d’un deuxième garçonnet attendu en décembre.

« Je dis souvent qu’une grande partie de ma job, c’est d’aller manger un Big Mac dans une halte bouffe », clame-t-il, citant ainsi le regretté Jean Lapierre, qui allait avaler des club sandwichs dans les « cabanes à patates » pendant les campagnes électorales pour mesurer le pouls de l’électorat.