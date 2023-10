Le docu de la semaine Ados et armés : direct, sans sensationnalisme

La violence par armes à feu a augmenté à Montréal durant la pandémie. Des ados font partie des victimes de tireurs eux aussi adolescents. Fabrice Vil, fondateur de l’organisme d’intervention sociale Pour 3 points, a voulu comprendre pourquoi les jeunes passent aux armes et comment ils se les procurent. Son documentaire Ados et armés est glaçant et éclairant.