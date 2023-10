Une seule production québécoise s’est taillé une place parmi les formats mondiaux à voir au MIPCOM de Cannes : le docuréalité Comment devenir un gourou avec l’humoriste Mathieu Cyr.

La série de quatre épisodes d’une heure, attendue sur Vrai mardi, a été sélectionnée au Fresh TV, qui regroupe les nouvelles émissions qui s’illustrent sur l’échiquier international. Cette liste bisannuelle résulte des travaux du bureau d’étude The Wit, chargé d’effectuer la vigie des tendances télé globales.

Réalisé par Martin Paquette (50 façons de tuer sa mère, Connexion sauvage) et produit par Pixcom (Indéfendable, Alertes), Comment devenir un gourou propose une incursion dans l’univers des leaders spirituels au temps du numérique.

Pendant 16 semaines, sans rien dévoiler, Mathieu Cyr a utilisé les réseaux sociaux pour manipuler ses 500 000 abonnés, les convaincre qu’il détient la recette magique du succès, animer des conférences, etc. Le tout, à grands coups de messages creux et vides de sens. L’humoriste a également rencontré des experts, qui décortiquent la méthode des gourous modernes, qui vantent leur « vie luxueuse et merveilleuse », comme l’affirme la stratège en communications Nathalie Brière au premier épisode.

PHOTO FOURNIE PAR VRAI Mathieu Cyr avec sa conjointe, productrice et agente, Ashley-Jade Lussier, dans Comment devenir un gourou

Comment devenir un gourou a attiré l’attention du Wit en explorant un enjeu actuel : les personnes en manque d’attention, prêtes à tout pour gagner des abonnés sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ou tout autre réseau social. Jointe par courriel, la présidente de l’agence, Virginia Mouseler, a indiqué que l’émission soulignait « de façon intéressante les dangers et dérives » d’un phénomène en pleine croissance.

Productrice chez Pixcom, Isabelle Ouimet parle d’une sélection surprise, d’autant plus qu’elle n’avait pas soumis l’émission au comité responsable de Fresh TV. « C’est une grande fierté, parce qu’en documentaire, les budgets sont limités. C’est des microéquipes… On verra ce que l’avenir réserve au projet, mais pour l’instant, on capote ! »

Un projet « casse-gueule »

Selon Mathieu Cyr, la série devrait « brasser la cage » des gourous du web, qui exercent une emprise sur de nombreuses personnes en quête de sens. L’humoriste espère également que l’émission forcera leurs adeptes à « ouvrir les yeux ».

En entrevue, on sent Mathieu Cyr soulagé d’avoir enfin dévoilé la vérité à ses fans, qu’il a bernés pendant quatre mois en jouant les leaders spirituels motivés sur l’internet.

Ils m’ont vu viré su’l top avec mes conférences et mon discours de plus en plus ésotérique. Ça fait juste quelques jours que j’ai pu leur dire que c’était un stunt pour une émission de télé. Ça libère ! Mathieu Cyr

Mathieu Cyr avait clairement défini ses limites avant d’accepter ce contrat. Il n’avait pas envie, contrairement à certains gourous, de vendre des trucs (pilules, livres) ou, pire encore, d’offrir des conseils faussement médicaux, comme : « Arrête tes médicaments, et mange tes yogourts probiotiques. »

Malgré tout, il a craint qu’une telle expérience salisse son image ou fasse dérailler sa carrière. « C’était casse-gueule comme projet. Dans la vie, je fais de l’humour, je raconte des jokes. Arriver et jouer au conférencier over the top, c’était risqué. »

PHOTO FOURNIE PAR ABC The Golden Bachelor

Sélection variée

Outre Comment devenir un gourou, la sélection automne 2023 de Fresh TV comprend, encore une fois, plusieurs téléréalités amoureuses, dont deux s’adressant aux célibataires de 60 ans et plus : The Golden Bachelor, une version séniore du célèbre Bachelor américain articulé autour d’un veuf, et Forever Young (traduction libre, Éternellement jeunes), un format italien dans lequel les participants se rencontrent virtuellement, par l’entremise de jeunes avatars.

Par ailleurs, l’intelligence artificielle (IA) s’invite dans deux formats, dont Me & Myself (traduction libre, Moi et moi-même), une production allemande dans laquelle un animateur interviewe simultanément deux versions d’une même personne : la jeune, générée par IA, et l’actuelle. Dans Are They For Real ? (traduction libre, Sont-ils réels ?), un célibataire doit choisir entre cinq versions d’une même personne, une vraie et quatre créées par IA.

Signalons également la présence de l’excellente – mais fausse – téléréalité Jury Duty, une sorte de Truman Show qui relate le quotidien d’un groupe de jurés qu’on peut regarder sur Prime Video.

PHOTO RAY BURMISTON, FOURNIE PAR CHANNEL 4 Celebrity Save Our Sperm

La description de certains formats sélectionnés fera certainement sourciller des téléspectateurs, comme Celebrity Save Our Sperm (traduction libre, Sauvez notre sperme – Édition célébrités), une offrande britannique dans laquelle trois personnalités publiques changent leurs habitudes pour produire un sperme de meilleure qualité, ou encore Kiss the Frog (traduction libre, Embrasse la grenouille), une émission de rencontres amoureuses brésilienne dans laquelle les prétendants sont déguisés (oui, oui) en grenouilles.

Du côté des fictions, la tendance est résolument aux histoires inspirées de faits vécus, comme The Reckoning (Royaume-Uni), qui brosse le portrait d’une vedette du petit écran devenue un prédateur sexuel, Tout pour Agnès (France), qui illustre le mystère entourant la disparition d’une jeune femme riche en 1977, et Estonia (Finlande, Suède), qui revient sur l’une des catastrophes maritimes les plus meurtrières d’Europe.

Grand marché international des émissions de télévision réunissant des professionnels de l’industrie des quatre coins du monde, le MIPCOM a pris fin jeudi dernier.