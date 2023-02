Lakay Nou

Au cœur d’une famille haïtienne

Le comédien Frédéric Pierre est l’auteur principal et l’un des acteurs principaux de la comédie dramatique Lakay Nou, qui sera réalisée par Ricardo Trogi, a annoncé Radio-Canada mardi. La série de 10 épisodes de 30 minutes sera tournée à compter de juin et mettra en vedette Catherine Souffront, Mireille Métellus et Fayolle Jean.