Au terme de sa 2e saison, le 12 avril prochain, l’émission Marie-Claude, animée par Marie-Claude Barrette, ne sera pas renouvelée.

Depuis ses débuts à Deux filles le matin, en 2009, Mme Barrette aura accompagné quotidiennement les téléspectateurs la semaine à TVA. La chaîne dit vouloir apporter des changements à sa programmation du matin l’automne prochain.

« Malheureusement mon contrat n’est pas renouvelé en dépit du fait que l’émission soit toujours numéro 1 dans sa case horaire. Même quand on la voit venir, c’est une annonce douloureuse à recevoir. J’ai enregistré chacune des émissions avec un tel bonheur. Toutes ces rencontres ont fait une différence dans ma vie », a écrit l’animatrice sur sa page Facebook.

« Nous sommes fiers et reconnaissants d’avoir pu compter sur le talent, le professionnalisme et la grande sensibilité d’animatrice de Marie-Claude Barrette. Grâce à ses opinions franches, son sens de l’humour et à sa proximité avec les gens, elle a rejoint les préoccupations des téléspectateurs », a souligné Nathalie Fabien, directrice principale Chaînes et programmation, Groupe TVA.

« Je terminerai ma saison en cours en mettant autant de cœur dans mes émissions restantes. Pour ce qui est de la suite, j’ai déjà quelques projets qui mijotent. Je vous en reparlerai dans les semaines à venir », a aussi écrit Marie-Claude Barrette sur Facebook.