Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La valeur sûre

L’œil du cyclone

En tombant par hasard sur L’œil du cyclone, lundi dernier après STAT, on s’est demandé, entre deux rires francs, pourquoi on avait délaissé cette comédie familiale. Rythmée, drôle, intelligente et pleine de bons sentiments sans être gnangnan, la deuxième saison met de l’avant l’excellent jeu comico-naturel de Christine Beaulieu, avec qui on est persuadé d’avoir développé une relation complice tellement on croit qu’elle nous parle directement chaque fois qu’elle brise le quatrième mur. Cette semaine, il faut voir comment elle prend sa revanche après avoir découvert des boîtes de biscuits vides dans son garde-manger… Autre détail à mentionner : la troisième saison vient d’atterrir dans l’Extra d’ICI Tou.tv, section Véro.tv.

ICI Télé, lundi, à 19 h 30

La surprise

PHOTO JULIEN FAUGÈRE, FOURNIE PAR TVA Sortez-moi d’ici !

Sortez-moi d’ici !

On s’attendait à détester cette nouvelle téléréalité de TVA, adaptée du format britannique I’m a Celebrity… Get Me Out of Here. Regarder 10 personnalités québécoises camper en pleine jungle au Costa Rica nous intéressait autant qu’en observer 16 former des alliances dans une fausse maison aux allures de salle de cinéma Guzzo. Mais voilà, après avoir regardé les premiers épisodes, on sait qu’on regardera les suivants. Voir Colette Provencher confondre le premier gagnant de Chefs de bois, Jean-Michel Leblond, avec un technicien de l’émission et Rahmane Belkebiche (Révolution) n’avoir aucune idée qui est Nathalie Simard est tout aussi – voire plus – divertissant qu’observer Jean-François Mercier trembler en sautant d’un hélicoptère.

TVA, dès dimanche, à 18 h 30

La nouveauté

PHOTO FOURNIE PAR UNIS TV La guerre du web

La guerre du web

Jonathan Roberge anime et arbitre cette sympathique émission dans laquelle deux personnalités s’affrontent à coups de contenus numériques. La portion la plus drôle du duel est assurément la première ronde, intitulée Détective privé, durant laquelle on déterre le passé virtuel des invités. Au premier épisode, Marie-Soleil Dion ressort de vieux statuts Facebook de Pascal Morissette pour (gentiment) l’humilier (« J’ai la gastro »). Pour prendre sa revanche, ce dernier exhume quelques perles du compte Twitter de l’actrice (« Je fais des valises baby »). Le reste du combat sent légèrement le remplissage, puisqu’on demande aux pugilistes de présenter des vidéos drôles dénichées sur l’internet.

Unis TV, dès vendredi, à 22 h

Le coup de dés

PHOTO FOURNIE PAR JUSTE POUR RIRE Pour un soir seulement

Pour un soir seulement

Juste pour rire tente de réinventer la formule des galas d’humour avec cette série de quatre soirées thématiques – et non censurées – réunissant plusieurs stand-up comiques. Mariana Mazza anime la plus éclatée d’entre elles, aux Foufounes électriques de Montréal, dans un ring de lutte. Ponctué des commentaires du tandem Pat Laprade et Kevin Raphaël, ce rendez-vous unique rassemble Korine Côté, Dave Morgan, P-O Forget, Katherine Levac et Simon Delisle, qui ont tous adopté un surnom de lutteur pour l’occasion : Hôtesse de fer, Denim, D-Ception, K-Ramel et Chim-Yo. Les autres épisodes, également hauts en couleur et réalisés par Christian Lalumière, sont pilotés par P-A Méthot, Dominic Paquet et Rachid Badouri.

Prime Video