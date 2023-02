Fayolle Jean, Mireille Métellus, Catherine Souffront et Frédéric Pierre, de la série Lakay Nou

Le comédien Frédéric Pierre est l’auteur principal et l’un des acteurs principaux de la comédie dramatique Lakay Nou, qui sera réalisée par Ricardo Trogi, a annoncé Radio-Canada mardi. La série de 10 épisodes de 30 minutes sera tournée à compter de juin et mettra en vedette Catherine Souffront, Mireille Métellus et Fayolle Jean.

La directrice générale de la télévision de Radio-Canada, Dany Meloul, et le directeur des émissions dramatiques, André Béraud, lui-même d’origine haïtienne, n’ont pas manqué de souligner le caractère « historique » de la diffusion prochaine de cette série sur ICI TOU.TV Extra.

« Ce n’est pas une marche, c’est un escalier », illustre André Béraud, qui dit avoir refusé d’autres propositions de séries mettant de l’avant la diversité au cours des dernières années, « parce qu’elles étaient artificielles ». « J’ai retrouvé dans ce scénario une authenticité, qui est locale, c’est-à-dire ancrée dans la communauté haïtienne, et globale, parce qu’elle rejoint tout le monde. »

La série Lakay Nou (Notre maison en créole) est produite par Jumelage, l’entreprise de Frédéric Pierre, qui s’est tourné vers le producteur Louis Morissette pour s’assurer de la bonne marche du projet. « On est tous très conscients que notre télé doit changer, admet ce dernier. Mais si elle est toujours écrite par des hommes blancs de 50 ans, elle va finir par ressembler à ça. Si on veut changer le mouvement de fond, il faut se tourner vers des auteurs, des créateurs issus de ces communautés, et ça va donner une œuvre organique du début à la fin. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le réalisateur Ricardo Trogi, Catherine Souffront et Frédéric Pierre, qui ont coécrit le scénario de Lakay Nou

Même si Frédéric Pierre est l’idéateur et l’auteur principal de la série, il n’a pas voulu travailler en vase clos. Catherine Souffront et Angelo Cadet, tous deux d’origine haïtienne, sont coauteurs. François Avard a été embauché comme script-éditeur et Marie-Hélène Lebeau-Taschereau, comme productrice au contenu.

« C’est une comédie familiale intergénérationnelle axée sur la génération sandwich, c’est-à-dire les enfants de la première génération d’immigrants, nés au Québec, et qui ont eux-mêmes eu des enfants », résume Frédéric Pierre, qui interprétera le personnage d’Henri, marié à Myrlande (Catherine Souffront).

Le couple, à l’aube de la quarantaine, a trois enfants et habite un jumelé, à côté des parents d’Henri, Manmi et Papi (Mireille Métellus et Fayolle Jean). Une famille « tissée serrée », dit Frédéric Pierre, qui a commencé à travailler sur ce projet il y a deux ans.

« On parle d’un sandwich générationnel basé sur la culture, précise Frédéric Pierre, parce que la culture des plus vieux est ancrée en Haïti. Donc ça crée une pression sur Henri et Myrlande, qui ont trois enfants complètement québécois. »

Les auteurs, qui se sont inspirés de leurs propres familles, se sont intéressés à la quête identitaire des personnages d’Henri et de Myrlande. « À un moment donné, il y a des opportunités qui se présentent à eux, mais ils se rendent compte qu’ils ont toujours voulu plaire soit à leurs parents, soit à leurs enfants, détaille Frédéric Pierre. Et en acceptant ces changements, il y aura des répercussions sur le clan Honoré-Prosper. »

Avec cette série, Frédéric Pierre veut « changer l’image de la communauté noire à la télé ». « J’avais hâte qu’on célèbre aussi nos réussites, qu’on soit un peu dans le “Black Joy”, de montrer qu’il y a des Noirs qui sont aisés, qui ne sont pas dans des gangs de rue. »

Jumelage de talents

Ricardo Trogi a été retenu pour son talent de « réalisateur de comédies ». « La réalité est qu’il n’y a pas beaucoup de réalisateurs haïtiens qui ont de l’expérience en comédie, on a cherché ! lance Frédéric Pierre. Pour compenser le côté novice de l’équipe, il nous fallait un capitaine aguerri comme Ricardo. Mais on a choisi un réalisateur haïtien qui sera jumelé à Ricardo, justement pour apprendre le métier. Je ne peux pas encore dire qui c’est, parce qu’on cherche encore le moyen de l’intégrer dans la structure, mais on va l’annoncer plus tard. »

Je ne suis pas Haïtien, mais je vais me lancer là-dedans avec beaucoup d’humilité et d’énergie. J’ai le goût de voir ce que j’ai lu. Je trouve que c’est un moment important pour la télé québécoise. Ricardo Trogi

Il y aura des dialogues en créole, sous-titrés en français. « Surtout lorsque les personnages de Manmy et Papi se parlent entre eux. On va en conserver suffisamment pour teinter la série. Et si je me fie à mes amitiés blanches qui venaient chez moi, l’oreille québécoise aime entendre le créole », dit Frédéric Pierre.

La question de la transmission de la langue aux enfants pourrait aussi être abordée dans la série. « C’est un drame pour moi, parce que mon père s’est plus soucié de corriger mon français que de m’apprendre le créole. Je comprends la langue, mais je ne la parle pas très bien. Je me suis fait traiter de Blanc quand j’ai été en Haïti ! »

La série Lakay Nou sera diffusée sur ICI Tou.TV Extra durant la saison 2023-2024 avant d’être diffusée sur Ici Télé.