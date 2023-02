Une Saint-Valentin à la maison ? Pourquoi pas ! Voici quelques suggestions de films et de séries à voir sur les plateformes de diffusion.

Sur Netflix

Lady Chatterley's Lover La réalisatrice française Laure de Clermont-Tonnerre porte à l'écran une adaptation du roman de D.H. Lawrence, dont la publication en 1928 avait été jadis jugée obscène. Selon le journaliste Marc-André Lussier, la réalisatrice, qui change d'univers, parvient à conserver une « approche très incarnée, très sensuelle pour filmer les êtres vivants ». Emma Corrin (Diana dans la saison 4 de The Crown) personnifie Lady Chatterley et Jack O'Connell (l'amant) « modulent avec grande justesse les tourments intérieurs de leur personnage », selon notre journaliste. Lisez la critique de Marc-André Lussier

To All the Boys : Always and Forever Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos To All the Boys : Always and Forever est le dernier volet d'une trilogie rom-com où nous suivons Lara Jean (Lana Condor) et son amoureux Peter (Noah Centineo) au moment de leur graduation... et de leur choix d'université. « Si l’aspect visuel est chargé et clinquant, l’interprétation est sans relief particulier. Le scénario a quand même le souffle nécessaire pour bien faire passer de l’écran au spectateur le sentiment de perte qui accompagne le passage à l’âge adulte, l’indécision caractéristique de cet âge, mais aussi l’importance de ne pas se mentir », nous expliquait André Duchesne dans sa critique du 12 février 2021. Lisez la critique d'André Duchesne Brokeback Mountain Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Au Wyoming, dans les années 60, deux jeunes hommes embauchés pour surveiller des troupeaux de moutons (Heath Ledger et Jake Gyllenhall) développent une relation amoureuse. Le film réalisé par Ang Lee a remporté trois Oscars en 2006. Dans sa critique parue le 17 décembre 2005, le journaliste Marc-André Lussier relève « la grande réussite du réalisateur qui est d'avoir su révéler l'aspect dramatique de cette histoire avec sobriété, intelligence et subtilité. La charge émotionnelle du récit se nourrit progressivement du sentiment de gâchis que recèle cette histoire. »

Sur Disney+

West Side Story Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Le réalisateur Steven Spielberg propose un remake du classique de 1961, sans y changer le cadre temporel. Le film se déroule en 1957, la bande des Jets et la bande des Sharks s'affrontent pour le contrôle d'un territoire, voué à disparaître dans la foulée de la construction du Lincoln Center et d'immeubles à condos. Les performances de Rachel Zegler (Maria), Ansel Elgort (Tony), Ariana DeBose (Anita) et David Alvarez (Bernardo) sont à souligner. « Il n’est pas dit que cette nouvelle version surclassera dans l’imaginaire collectif le West Side Story de 1961, ancré là depuis des décennies, mais Steven Spielberg a eu raison de vouloir rafraîchir une œuvre qui mérite d’être transmise à de nouvelles générations. Il gagne son pari haut la main », a écrit le journaliste Marc-André Lussier dans sa critique parue le 10 décembre 2021. Lisez la critique de Marc-André Lussier

WandaVision Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos L'histoire d'amour entre Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) traverse le temps dans cette mini-série présentée dans les premiers épisodes comme une comédie de situation. « Pas besoin d’être amateur de superhéros pour aimer cet ovni télévisuel. Les férus de séries américaines prendront leur pied au cours des premiers épisodes, qui rendent hommage à quelques-uns des plus grands succès du petit écran des cinq dernières décennies. Avertissement : vous serez initialement déstabilisé, et c’est OK. Laissez-vous porter par l’action, soyez patient, et vous aurez toutes les pièces du puzzle entre les mains », a écrit Marc-André Lemieux en décembre 2021.

Beauty and The Beast Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Un peu moins de 30 ans après le dessin animé, au tour de Beauty and The Beast d'être présenté en prises de vues réelles. Le film met en vedette Emma Watson (Belle), Dan Stevens (la Bête), Luke Evans (Gaston), Kevin Kline (Maurice) et Josh Gad (LeFou) et les objets qui logent dans le château de la Bête : Ewan McGregor pour Lumière, Emma Thompson pour Mrs Potts, Ian McKellen pour Cogsworth, Gugu Mbatha-Raw pour Plumette. « Dans un registre plus terre-à-terre (puisque porté par les «humains»), impossible de ne pas rire à Gaston ou de ne pas frissonner pendant Kill the Beast, que la présence d'acteurs rend beaucoup plus sombre que dans le film d'animation. Et LeFou, «devenu» gai? C'est parfaitement intégré au récit et même très drôle dans sa pirouette finale. Bref, une production belle et vraiment pas bête que ce Beauty and the Beast », a mentionné la journaliste Sonia Sarfati dans sa critique publiée le 17 mars 2017. Lisez la critique de Sonia Sarfati

Sur Prime Video

The Lost City Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos L'autrice Loretta Sage (Sandra Bullock) est kidnappée par le milliardaire Abigail Fairfax (Daniel Radcliffe) afin qu'elle puisse l'aider à mettre la main sur un trésor caché, grâce à des indices publiés dans un de ses livres. Le mannequin Alan (Channing Tatum) viendra à sa rescousse. « L’histoire qu’on nous propose ne tient évidemment pas la route plus de trois secondes, mais elle comporte quand même assez de bons gags, de répliques assassines et de situations débridées pour offrir un divertissement bon enfant, en compagnie de personnages engageants », a indiqué le journaliste Marc-André Lussier dans sa critique publiée le 25 mars 2022. Lisez la critique de Marc-André Lussier Modern Love Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Une rubrique culte du New York Times est transposée au petit écran dans une série qui a mis entre autres en vedette Anne Hathaway, Tina Fey et Andy Garcia. La série explore les relations, l'amour et les connexions humaines. Trois saisons sont offertes sur la plateforme. Lisez le texte de l'Agence France-Presse

Sur l'Extra d'ICI Tou.tv