François Arnaud rejoindra Sophie Nélisse dans la deuxième saison de Yellowjackets. L’acteur québécois apparaîtra dans quatre épisodes du populaire drame psychologique, qui doit reprendre l’antenne du réseau américain Showtime au printemps, rapporte Variety.

François Arnaud, qu’on peut présentement voir au cinéma dans 23 décembre, jouera le personnage de Paul, qu’on décrit comme « un auteur new-yorkais et l’amant secret de Ben Scott (Steven Krueger) », l’entraîneur du groupe d’étudiantes au cœur du récit.

Succès-surprise de 2021, la série Yellowjackets relate les mésaventures d’une équipe de soccer du New Jersey en mode survie après l’écrasement, en pleine nature, de l’avion qui devait les amener aux championnats nationaux juniors. L’histoire est racontée sur deux lignes temporelles distinctes. D’un côté, on suit leur périlleux parcours en forêt post-écrasement au cœur des années 1990 ; de l’autre, on explore comment certaines d’entre elles tentent, 25 ans après avoir été secourues, de mener une existence normale. Sophie Nélisse incarne la jeune Shauna, l’une des survivantes.

François Arnaud n’est pas étranger aux séries américaines. Au cours des dernières années, il est notamment apparu au générique de Midnight, Texas (NBC), The Moodys (FOX) et UnREAL (Lifetime). Par ailleurs, on indique qu’il vient de terminer le tournage de l’adaptation canadienne-anglaise de Plan B, qui sera diffusée sur CBC.

La suite de Yellowjackets doit entrer en ondes le 24 mars. Au Québec, la première saison est offerte sur Crave.