Quand on regarde la série Les marieuses, on se dit que la vie d’organisatrice de mariage est vraiment rocambolesque ! La mariée veut changer de robe un mois avant la cérémonie ? Le lieu où devait se tenir le mariage a fermé ses portes ? Le curé a réservé la même date à la même heure dans la même église à deux couples en même temps ? Bienvenue dans le quotidien de Marilyn Mahotières, Valérie Bigras et Andrée-Anne Tessier.

Dans la série docuréalité Les marieuses, offerte sur la plateforme Vrai, on suit, pendant dix épisodes, ces trois organisatrices de mariage dans leur quotidien qui relève parfois de la course à obstacles. Il manque 100 chaises pour le lendemain ? Pas de problème ! Les mariés souhaitent arriver en hélicoptère ? On va s’arranger.

À travers les épisodes, on remarque qu’il y a des femmes qui rêvent de leur mariage depuis toujours et qui ont une idée extrêmement précise du déroulement de la journée. Certains mariés et mariées ont des budgets astronomiques et n’hésitent pas à dépenser des fortunes pour un gâteau de 13 étages qui mesure 6 pieds, ou ont plus de 15 000 $ de budget juste en fleurs ! Nous ne sommes pas dans une série américaine, mais bien au Québec, au cœur de la saison des mariages de l’été 2022.

On est là pour réaliser les rêves des mariés, c’est une fois dans votre vie. C’est votre mariage et on veut que ça se passe comme vous l’avez imaginé. Marilyn Mahotières, organisatrice de mariage

« Un gâteau de 6 pieds, pourquoi pas, si c’est votre rêve ? Je ne suis pas là pour juger ! Il y a des couples qui ont les moyens, qui mettent le paquet, qui ont travaillé fort toute leur vie pour que cette journée ressemble à un conte de fées », explique en entrevue Marilyn Mahotières, qui a organisé plus de 500 mariages en 17 ans de carrière, dont le sien, où il y avait 500 invités.

Toute la gamme des émotions

« Chaque mariage est unique, on veut que cette journée soit merveilleuse, on est à l’écoute des mariés. Le couple passe par toutes sortes d’émotions pendant la préparation de son mariage. Il peut y avoir des tensions face à des compromis à faire, on est là pour l’épauler et on vit des frissons lorsque la cérémonie débute. À chaque mariage, j’ai toujours la larme à l’œil, et encore plus lorsque j’étais enceinte ! », constate Andrée-Anne Tessier, qui organise des mariages depuis quelques années et qui a accouché d’une petite fille il y a un peu plus de cinq semaines.

« Je vois des chicanes de famille, des beaux-parents qui ne s’entendent pas avec la mariée, le marié qui se dispute avec la belle-mère ou encore la rivalité entre les deux familles. Je vois ça assez souvent », admet Marilyn Mahotières. Son pire souvenir ? Un marié qui ne se présente pas à son mariage. Ça lui est arrivé, à ses débuts. « La mariée a attendu, elle était dans la limousine puisqu’elle est toujours la dernière à entrer lors de la cérémonie, mais le marié ne s’est jamais présenté. Le mariage a été annulé. Ça n’arrive pas souvent, heureusement, mais c’est terrible. La mariée était en larmes et le marié avait littéralement disparu, il ne répondait pas au téléphone, il s’était évaporé ! »

Elle a aussi vécu un déluge, en plein mois de juillet, où, d’un seul coup, une panne d’électricité est survenue. « Nous étions tous plongés dans le noir, il y avait une génératrice pour la cuisine, mais ça ne suffisait pas. Il n’y avait plus de musique, c’était la panique. On a dû tout arrêter et les invités ont quitté les lieux, vers 20 h 30, c’était terrible », explique-t-elle.

Que faut-il comme qualités pour être une bonne organisatrice de mariage ?

[Il faut] être très organisée, passionnée, rigoureuse, débrouillarde, car il peut se passer tellement de choses. Être capable de s’adapter à toute éventualité, comme des alliances qui disparaissent juste avant la cérémonie ou une robe de mariée qu’on ne trouve plus. Andrée-Anne Tessier, organisatrice de mariage

« Le souci du détail, être créative, trouver des solutions aux nombreux imprévus, et avoir de l’empathie, car on travaille beaucoup dans les émotions », répond quant à elle Marilyn Mahotières.

Après deux ans de pandémie, l’année 2022 a été particulièrement chargée et a marqué le retour des mariages au Québec. « C’était presque impossible à gérer, les mariés étaient extrêmement exigeants, car ça faisait deux ans qu’ils attendaient de se marier. Ils étaient tous fébriles. Les fournisseurs étaient en pénurie de main-d’œuvre et de matériel, on a dû réorganiser beaucoup de choses, vraiment, ça a été un très grand défi. J’ai organisé 52 mariages entre mai et septembre et j’ai un dernier mariage le 30 décembre, car certains couples tenaient à se marier cette année, mais tout était complet, alors il a fallu se marier en hiver ! », indique Marilyn Mahotières.

« On a fait presque trois années en une ! J’ai planifié une vingtaine de mariages, et 2023 s’annonce chargée aussi », conclut Andrée-Anne Tessier.

La série Les marieuses est offerte sur la plateforme Vrai.