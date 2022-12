Sing in the Name of Love

Les formats d’émissions de rencontres amoureuses continuent d’éclore. Voici ceux que l’agence The Wit, la vigie des tendances mondiales au petit écran, a recensés au dernier MIPCOM de Cannes, ce grand marché international des contenus télévisuels. Combien d’entre eux atterriront au Québec ? Ça reste à voir.

Sing in the Name of Love

(Traduction libre : Chanter au nom de l’amour)

Pays d’origine : Pays-Bas

Concept : Trois hommes et trois femmes célibataires reprennent une chanson d’amour en duo sans pouvoir poser les yeux l’un sur l’autre. Si leur rencontre vocale se transforme en rencontre amoureuse, ils reçoivent une somme d’argent qu’ils doivent dépenser ensemble.

Virgin Island

(Traduction libre : L’île vierge)

Pays d’origine : Pays-Bas

Concept : Dans une île tropicale, 10 femmes célibataires « sexy et expérimentées » tentent de séduire un même homme qui cache un secret : il est vierge. Il élimine une prétendante par épisode, à qui il révèle son secret juste avant qu’elle parte.

First Timers

(Traduction libre : Les débutants)

Pays d’origine : pays nordiques

Concept : Dans une destination de rêve, 16 jeunes adultes fortement inexpérimentés en matière de séduction essaient de trouver l’amour. Il n’y a pas d’élimination ; seulement des activités conçues pour qu’ils puissent se laisser aller sans craindre d’être jugés.

Save the Date

(Traduction libre : Fixer la date)

Pays d’origine : Finlande

Concept : Quatre femmes lassées des histoires d’un soir doivent trouver un mari dans un délai de trois mois. En premier lieu, elles fixent une date de mariage, ensuite, elles commencent à chercher l’amour dans l’urgence. Laquelle s’adonnera au speed dating ? Laquelle fréquentera trois personnes en même temps ? Laquelle recourra aux services d’une experte ? Et surtout, laquelle atteindra son objectif ?

Dating With Dogs

CAPTURE D’ÉCRAN DE LA BANDE-ANNONCE DE L’ÉMISSION Dating With Dogs (L’amour, mon chien et moi)

(Traduction : L’amour, mon chien et moi)

Pays d’origine : France

Concept : Dans cette téléréalité, des célibataires sélectionnent leurs prétendants en utilisant une application qui renferme uniquement des profils d’animaux de compagnie. Ils rencontrent ensuite les chiens, réévaluent leur sélection en fonction du caractère de chacun et rencontrent finalement leurs maîtres. L’un des nouveaux formats les plus courus au cours des six derniers mois, selon The Wit.

Love Vote

(Traduction libre : Les élections de l’amour)

Pays d’origine : Corée du Sud

Concept : Seize célibataires cherchent l’amour à bord d’un bateau. Ils peuvent tout dévoiler, sauf leurs allégeances politiques. Car certains sont conservateurs et d’autres sont libéraux. On leur demande d’afficher leurs couleurs une fois qu’ils sont en couple, ce qui risque de créer des malaises. Quant au titre, il s’agit d’un jeu de mots avec The Love Boat, un vieux soap américain des années 1970 et 1980.

Love in Translation

(Traduction libre : Le langage de l’amour)

Pays d’origine : Mexique

Concept : Trois personnalités connues partent en voyage pour rencontrer l’amour dans des pays où elles peuvent passer incognito. Elles tentent de trouver l’âme sœur dans huit villes différentes.

Weight For You

(Traduction libre : Le poids de l’amour)

Pays d’origine : Corée du Sud

Concept : Des hommes « bien enrobés » doivent perdre suffisamment de poids pour traverser un tunnel étroit au bout duquel se trouvent 10 jolies femmes. S’ils conservent leur bedaine et qu’ils restent coincés dans l’entonnoir, ils doivent les convaincre d’emprunter le tunnel pour qu’elles viennent les rencontrer.