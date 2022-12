Bye bye 2022

La troisième dose de Pierre-Yves Roy-Desmarais

Pierre-Yves Roy-Desmarais anticipe déjà son niveau de stress du 31 décembre, lorsqu’il regardera le Bye bye en direct. « J’étais tellement nerveux les deux dernières années, et j’apparaissais juste une minute et demie dans une émission d’une heure et demie. Je vais être 10 fois plus nerveux cette fois-ci ! »