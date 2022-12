Québec serait le lieu de tournage idéal pour une nouvelle saison de The White Lotus, affirme Destination Québec cité. Quelques jours après la diffusion du dernier épisode de la saison 2 de la série qui porte sur une chaîne hôtelière, le regroupement touristique tente une opération charme auprès des producteurs.

« Vous avez besoin d’un hôtel ; nous possédons le plus photographié au monde ! » Voici le premier argument que lance Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité, dans un document adressé au créateur de la série de HBO, Mike White.

En plus des charmes du Château Frontenac, « la proposition de destination » cite cinq autres « raisons pour lesquelles Québec serait absolument parfaite pour The White Lotus » : « un fleuve majestueux », « une atmosphère envoûtante », notamment en raison des fortifications du Vieux-Québec et de son architecture, « la magie de l’hiver », « une nature sauvage » sans oublier un taux de change intéressant.

« Nous trouvions que l’opportunité y était pour attirer l’attention sur notre destination et la faire rayonner auprès de potentiels producteurs. Québec est tout simplement magique. Magnifique. Historique. Elle est un joyau du patrimoine mondial de l’UNESCO et elle compte en ses lieux l’hôtel le plus photographié au monde. Qu’avons-nous à dire de plus ? » souligne Robert Mercure, dans un communiqué.

Après Hawaii et la Sicile, l’action de The White Lotus pourrait-elle se dérouler à Québec ? À suivre.