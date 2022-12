Netflix veut investir 900 millions US dans le New Jersey

Netflix souhaite transformer un ancien complexe militaire de Fort Monmouth, dans le New Jersey, en l’un des plus ambitieux centres de production audiovisuelle dans le monde, ont rapporté plusieurs médias américains mercredi.

La plateforme de diffusion en continu compte investir quelque 900 millions US pour acheter un terrain de 289 acres et y construire des installations de production ultramodernes, incluant douze studios d’enregistrement. Les autorités de Fort Monmouth devraient donner le feu vert au projet mercredi soir.

Rajiv Dalal, directeur du contenu et des studios de Netflix, a confié à The Hollywood Reporter que le diffuseur avait arrêté son choix sur Fort Monmouth en raison de l’étendue du terrain, des grandes zones métropolitaines à proximité et de la main-d’œuvre « talentueuse ». La série d’horreur Army in the Dead a notamment été tournée dans le New Jersey.

En Amérique du Nord, Netflix dispose de studios de production à Albuquerque, New York et Toronto, entre autres.