Dans cette troisième saison d’Emily in Paris, le choc culturel entre les Français et les Américains est passé. Emily s’est acclimatée (eh oui, c’est possible !) et vit de nouvelles aventures dans la capitale française. Entrevue avec Lucas Bravo et William Abadie, deux acteurs de la série à succès.

Cette troisième saison d’Emily in Paris, diffusée à partir du 21 décembre sur Netflix, est toujours aussi rocambolesque. Les costumes sont d’ailleurs encore plus délirants, et cette fois, on accorde plus de place aux autres personnages de la série, ce qui leur donne un peu plus de profondeur.

Emily a des ambitions. Elle parle toujours autant de travail, au grand désespoir des Parisiens, et mise sur sa carrière, tout comme le chef Gabriel, qui souhaite avoir son propre restaurant et son étoile Michelin. « La saison touristique est terminée ! », lance en entrevue le comédien Lucas Bravo qui incarne Gabriel. « Même si Paris reste un personnage de la série, ce n’est plus le sujet principal, on n’est plus dans la découverte des mœurs et coutumes des Parisiens. On est plongé dans la vie parisienne et ses petits drames au quotidien, les personnages vivent désormais chacun de leur côté, ce qui enrichit l’histoire. »

PHOTO STÉPHANIE BRANCHU, FOURNIE PAR NETFLIX Lucas Bravo et William Abadie dans Emily in Paris

« Gabriel, qui est un romantique, est ballotté dans les deux premières saisons. Il n’assume pas ses choix, il fait des bêtises, mais cette fois, il prend de la maturité. Il a envie de se réaliser, il prend les choses en main, il va tout mettre en œuvre pour vivre ses rêves, et il sait où il va », poursuit-il.

PHOTO STÉPHANIE BRANCHU, FOURNIE PAR NETFLIX Ashley Park, Lily Collins et Camille Razat dans Emily in Paris

Le comédien William Abadie, qui aime beaucoup Antoine Lambert, le personnage qu’il incarne, partage cet avis. « On découvre de nouvelles facettes de la personnalité de cet homme d’affaires et du monde dans lequel il évolue. Il va devoir faire des choix pour son entreprise Maison Lavaux. Il a un nez pour le parfum qu’il produit, mais aussi pour dénicher de nouveaux talents ! », dit-il. Le côté très séducteur et cliché du personnage (marié, il avait Sylvie Grateau, patronne snob d’Emily, comme maîtresse dans la première saison) s’est un peu évaporé. « C’est amusant, la séduction, et certaines mœurs [l’infidélité] sont des éléments de la réputation des Français qui amusent beaucoup les Américains ! »

Des conseils pour Darren Star

Le créateur de la série, l’Américain Darren Star, est un amoureux de Paris. Dans les épisodes, la capitale française est encore une fois grandiose, tout comme la Provence, où on fait un petit détour. « Ça fait du bien d’aller en Provence, c’est un luxe de nos jours d’avoir du silence, le bruit des grillons, l’odeur de la lavande. La France est magnifique et je la redécouvre à travers le regard du créateur de la série, Darren Star. Il redore le blason de la France et ça me fait du bien, même en tant que Français », estime Lucas Bravo, qui vit à Paris.

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Lucas Bravo est le chef Gabriel dans Emily in Paris.

Le comédien lui a tout de même donné quelques petits conseils de cuisine puisqu’il le trouve très vieille France dans son approche gastronomique ; on se souvient que le chef Gabriel servait des tripes à la normande dans la deuxième saison. « Darren Star aime beaucoup la cuisine bourguignonne, je lui ai proposé de moderniser le menu, alors nous sommes allés voir un chef étoile verte au Michelin, qui a une approche écoresponsable, il recycle et tout est biologique. Le chef a créé les plats qui apparaissent dans le nouveau restaurant de Gabriel. C’est une belle évolution, il y a un petit message écolo qui va très bien à Gabriel, un personnage plus terre-à-terre de la série », explique Lucas Bravo, très enthousiaste.

Changer leur vie

Le succès d’Emily in Paris a changé la vie de ces deux acteurs et leur a apporté la notoriété. « Je vois. Il y a la reconnaissance, mais cette petite étincelle dans le regard des gens que je croise, pour un acteur, c’est le plus beau cadeau », reconnaît William Abadie.

William Abadie est un Français qui habite New York. « J’ai vécu l’inverse d’Emily, mais la différence, c’est que j’étais un peu plus préparé à mon arrivée. J’avais une passion que je cultivais pour les États-Unis, particulièrement pour New York », dit celui qu’on verra dans la deuxième saison de And Just Like That… qu’il vient de tourner. Il joue l’amoureux de Seema, nouvelle amie et agente immobilière de Carrie. « Mon premier rôle professionnel à New York était dans un épisode de Sex and the City, un petit rôle où je joue un vendeur de chez Prada, alors j’ai un vrai attachement à Darren Star et pour son univers. »

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Les comédiens d’Emily in Paris lors de la grande première de la troisième saison à Paris

Lucas Bravo sait qu’il a beaucoup de chance, surtout qu’il vient de passer une année incroyable. « Les films Mrs Harris Goes to Paris et Ticket to Paradise [avec Julia Roberts et Georges Clooney] ont été des expériences exceptionnelles. On ne sait jamais combien de temps ça va durer, tout va très vite, ça peut s’arrêter demain alors j’en profite, et je suis très privilégié de l’année que j’ai passée », dit-il.

On lui pose LA question qui anime les fans de la série sur les réseaux sociaux : team Alfie ou team Gabriel ? « Je suis team Alfie, car j’adore son côté antagoniste, il n’est pas dans la hype de Paris, il apporte un peu d’équilibre dans la série et dans la vie d’Emily, il est plus réaliste », estime Lucas Bravo.

En terminant, même si le temps d’entrevue est écoulé, Lucas Bravo prolonge, car il est question de soccer. Il est le fils de Daniel Bravo, ancien joueur français professionnel de soccer (il a joué au Paris Saint-Germain). On lui demande si la France va remporter la Coupe du monde : « Je suis un amoureux de mon équipe de France de soccer, je regarde les matchs, et je ne dis pas non à une troisième étoile sur le maillot ! »

Sur Netflix, dès le 21 décembre