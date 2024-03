Critique de Message in a Bottle Un mélange pas tout à fait convaincant

Prenez les chansons de Sting, ajoutez-y une histoire de famille déchirée par une guerre, puis saupoudrez le tout de danse lyrique et contemporaine, avec une touche de hip-hop et de breakdance, vous obtiendrez Message in a Bottle, une proposition grand public divertissante, mais pas toujours convaincante, qui nous vient du Royaume-Uni à l’invitation de Danse Danse.