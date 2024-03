Sharon James, Marie-Ève Janvier et Julie Ringuette, trio vedette de Waitress

L’équipe de ComédiHa ! reprendra intégralement le travail de production de la comédie musicale Waitress, initialement produite par Juste pour rire, qui s’est placé à l’abri de ses créanciers la semaine dernière.

Le très attendu spectacle est ainsi maintenu en vie et sera présenté cet été au Québec comme prévu. ComédiHa ! s’est entendue avec les détenteurs des droits et avec Juste pour rire pour reprendre le flambeau de la production.

« Dans le contexte actuel, il était important pour nous et l’ensemble des acteurs du milieu culturel de maintenir ce type de superproduction qui implique des centaines de professionnels du spectacle », a affirmé Sylvain Parent-Bédard, président-directeur général de ComédiHa !, par voie de communiqué.

Waitress, adaptation québécoise de la comédie musicale du même présentée à Broadway (elle-même adaptée du film d’Adrienne Shelly), met en vedette Marie-Ève Janvier dans le rôle principal de Jenna, une serveuse coincée dans un mariage sans amour. Sharon James et Julie Ringuette sont également sur scène avec elle pour compléter le trio de serveuses que Waitress met en scène.

La comédie musicale a connu un franc succès à travers le monde dans plusieurs adaptations. Près de 20 000 billets ont déjà été vendus pour les 33 prochaines dates au Théâtre St-Denis de la salle Albert-Rousseau, où sera présentée la version québécoise du spectacle. Waitress prendra l’affiche à Montréal le 22 juin, avant de s’installer à Québec à partir du 10 août.

Depuis l’annonce de l’insolvabilité de Juste pour rire et de l’annulation de sa prochaine édition estivale, le milieu de l’humour et du spectacle doit s’ajuster. Plusieurs productions du géant du divertissement étaient en péril. En entrevue avec La Presse il y a quelques jours, Sylvain Parent-Bédard, de ComédiHa !, avait affirmé que son entreprise était prête à « prendre plus de place » dans l’industrie du spectacle.