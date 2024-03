Le diffuseur Danse Danse a le vent dans les voiles, alors que sa saison 2024-2025 compte un nombre de spectacles record.

En tout, 17 évènements, et des compagnies provenant d’horizons diversifiés, autant du point de vue géographique (Taïwan, Belgique, Suisse, Portugal, Royaume-Uni) qu’artistique. En effet, on pourra voir du tap dance, du krump, de la danse urbaine et contemporaine, de l’intimiste et de la virtuosité, du classique revisité et de toutes neuvres créations.

Ainsi, le Ballet BC revient avec sa relecture du Bolero de Ravel, Bolero X (octobre 2024), alors qu’on pourra enfin voir le fruit de la collaboration entre le danseur étoile et chorégraphe Guillaume côté et le metteur en scène Robert Lepage, qui offriront leur réinterprétation de Hamlet (février 2025)

PHOTO LIU CHEN-HSIANG FOURNIE PAR DANSE DANSE Lunar Halo, Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan.

PHOTO ALBERT VIDAL FOURNIE PAR DANSE DANSE Far from the Norm, BLKDOG

PHOTO JOSÉ CALDEIRA FOURNIE PAR DANSE DANSE Carcaça, par Marco da Silva Ferreira 1 /3





Le Britannique Botis Seva et sa compagnie BLKDOG questionnent notre capacité de résilience avec une gestuelle percutante mêlant hip-hop et danse contemporaine ; de son côté, la compagnie phare de la danse contemporaine en Aise, Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan revient à Montréal avec une création inspirée du ciel islandais, Lunar Halo, en osmose avec la musique de Sigur Rós (novembre 2024).

Le public d’ici aura la chance de voir la plus récente création de la chorégraphe canado-colombienne Andrea Peña, BOGOTÁ, présentée en ouverture de la 17e Biennale de Venise et qui nous plonge dans la grouillante capitale colombienne (décembre 2024), alors que Carcaça, du chorégraphe Marco da Silva Ferreira, nous fera voir l’incroyable force motrice du corps en conclusion de saison (mai 2025).

PHOTO VIRGINIA ROTA FOURNIE PAR DANSE DANSE Triptych par Peeping Tom

PHOTO LAURENT PHILIPPE FOURNIE PAR DANSE DANSE La jeune krumpeuse Adeline Karry Cruz dans Silent Legacy 1 /2



Toujours de l’autre côté de l’Atlantique, la compagnie belge Peeping Tom et son univers décalé promet du hors norme et du débridé, à la croisée de la danse, du théâtre et du cinéma, avec Triptych, un huis clos, alors que le chorégraphe suisse Philippe Saire s’inspire des personnages du Grand cahier d’Agota Kristof (avril 2025)

Autre proposition pour le moins étonnante : Silent Legacy, une rencontre entre danse contemporaine et krump orchestrée par la chorégraphe française Maud Le Pladec, mettant en vedette l’enfant prodige du krump, Adeline Karry Cruz, âgée de seulement 11 ans (février-mars 2025).

Quant au tap, il sera à l’honneur en janvier 2025 avec l’Ontarien Travis Knights, qui signe son spectacle le plus ambitieux à ce jour, dit-on.

Les créateurs d’ici occupent une belle part de la programmation, comme toujours : José Navas avec Aves (octobre 2024), Sylvain Émard avec Les Champs magnétiques (janvier-février 2025), Alan Lake avec S’abreuver des volcans (avril 2024) ou encore la pièce Nuit de Jean-Pierre Perreault, recréée dans sa forme originale (mars 2024).

Quant au Festival international de street dance JOAT, il sera de retour pour une troisième année consécutive, en septembre.

