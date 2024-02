(Toronto) Guillaume Côté ne veut pas vraiment quitter le Ballet national du Canada, mais après un quart de siècle au sein de la compagnie, le danseur étoile de 42 ans affirme qu’il est temps.

Nicole Thompson La Presse Canadienne

En réfléchissant à ses douleurs, à la compétition, à la recherche constante de la perfection, il dit que cela ne le dérangerait pas de ralentir.

« Le Ballet national du Canada, où c’est hautement compétitif et de classe mondiale, n’est pas un endroit où l’on peut vieillir », a-t-il déclaré par téléphone, alors qu’il se préparait à ce que la compagnie annonce que la prochaine saison serait sa dernière.

« Il faut laisser de la place au nouveau. »

Le Ballet national du Canada a annoncé mercredi la retraite imminente de Côté en dévoilant son programme de la saison 2024-2025, dont une partie sera consacrée au départ de l’un de ses danseurs-chorégraphes les plus en vue.

Côté a suivi une formation à l’École nationale de ballet du Canada avant de se joindre à la compagnie de ballet en 1998. Il a été promu danseur étoile en 2004 et nommé associé chorégraphique en 2013.

Natif du Lac-Saint-Jean, Côté a commencé sa carrière de ballet à 11 ans, et s’y est consacré à 100 %, comme doit le faire tout danseur à succès. Au cours de son mandat au sein de la compagnie, il dit que lui et une petite cohorte de pairs avaient survécu à trois générations de danseurs qui allaient et venaient.

Maintenant, il accepte de rejoindre leurs rangs.

« Quitter cette bulle est un processus et un peu un deuil », a-t-il témoigné.

D’une certaine manière, il est heureux de partir. Il ne s’ennuiera pas de la compétition constante, a-t-il déclaré, ni de la peur des blessures. Il s’est senti « mis de côté » par la compagnie lorsqu’il s’est déchiré le ligament croisé antérieur lors de la soirée d’ouverture de Casse-Noisette en 2014. Sa guérison a pris plus d’un an.

« Mais c’est notre passion, et c’est ce que nous aimons faire, et j’ai pu la poursuivre », a-t-il affirmé.

Peut-être à juste titre, compte tenu de sa longue carrière, ses adieux s’étendront sur toute la saison.

Le programme mixte d’automne s’ouvrira avec sa pièce solo de 2014 Body of Work, et au printemps 2025, il y aura un programme mixte d’œuvres canadiennes intitulé Adieu : A Celebration of Guillaume Côté.

Il comprendra Into the fade, une pièce solo multidisciplinaire que Côté crée avec le cinéaste et collaborateur de longue date Ben Shirinian, deux nouvelles œuvres d’Ethan Colangelo et Jennifer Archibald, ainsi que Boléro de Côté.

Guillaume Côté s’est dit heureux de partager sa scène d’adieu avec ces chorégraphes « émergents ».

« Si les gens viennent voir ma retraite […] peut-être qu’ils auront aussi l’occasion de voir du sang neuf », a-t-il souligné.

Cela correspond à ce que Côté considère comme sa mission. Tout au long de sa carrière, il dit s’être engagé à faire progresser cette forme d’art, non seulement en tant que danseur, mais aussi en tant que chorégraphe.

« Je suis tombé amoureux très jeune de la chorégraphie et du côté production », a-t-il indiqué.

« J’aime créer des spectacles de danse, des performances de danse et des expériences de danse, en tant que créateur de chorégraphies, mais aussi en tant que producteur. »

Depuis 2014, il est directeur artistique du Festival des Arts de Saint-Sauveur du Québec, le plus grand festival de danse d’été au pays. En 2018, lui et le cinéaste Robert Lepage ont créé Frame by Frame, un ballet acclamé par la critique et inspiré de la vie et de l’œuvre du cinéaste Norman McLaren. Et en 2021, il crée sa propre compagnie, appelée Côté Danse, pour développer ses propres œuvres.

« Ce n’était pas vraiment une préparation à la retraite, a-t-il expliqué. C’était plutôt une passion secondaire. »

Son dernier projet en collaboration avec Lepage, une interprétation sans paroles de Hamlet de Shakespeare, devrait faire ses débuts au Théâtre Elgin de Toronto en avril.

Mais lorsqu’il s’agit de partager ses projets après la retraite, Côté demeure évasif.

« Je veux vraiment vivre pleinement ma carrière au Ballet national, a-t-il souligné. Je veux aller jusqu’au bout, pleinement concentré. »