Le spectacle Éclipse sera présenté à partir du 10 février au parc de loisirs Futuroscope, à Poitiers, en France, a annoncé Éloize lundi.

Éloize, qui décrit Éclipse comme une « plongée dans un monde de projections illusionnistes, de danse urbaine, de lasers et d’effets spéciaux », met en scène un danseur et « un robot géant nommé R30 » (!). Cette nouvelle création imaginée par Thibault Wehrle est dirigée par Richard Dagenais.

Il s’agit de la deuxième collaboration entre Éloize et le Futuroscope, qui avait présenté en 2022 le spectacle estival Plage au cirque.

Par ailleurs, le conte musical acrobatique Entre ciel et mer, porté par le conteur madelinot Cédric Landry, poursuit sa tournée européenne, qui a débuté le 25 janvier dernier à La Rochelle. L’équipe de création s’arrêtera entre autres à Lyon et à Nîmes, puis fera un saut en Suisse et en Belgique d’ici au mois de mai prochain.