Arka Kinari : Artivisime en mer Quand l’artiste prend la mer

La chanteuse indonésienne et militante écologiste Nova Ruth et son compagnon Filastine, percussionniste, producteur et DJ américain, font une rare escale en terre montréalaise pour nous raconter leur vie d’artiste à bord du voilier Arka Kinari, qu’ils habitent depuis 2019.