Intitulé Une chance qu’on s’a, le grand spectacle de la fête nationale du Québec à Montréal, présenté le 24 juin au parc Maisonneuve, sera un hommage non déguisé à Jean-Pierre Ferland. L’ombre d’un autre grand disparu de la chanson, Karl Tremblay, des Cowboys Fringants, planera aussi sur cette soirée qui réunira des légendes vivantes, comme Claude Dubois et Patsy Gallant, et de jeunes pousses, comme Éléonore Lagacé et Roxane Bruneau.

« On avait déjà prévu faire un coucou en direct à Jean-Pierre Ferland pour souligner son anniversaire, puisqu’il aurait eu 90 ans le 24 juin. Le coucou s’est transformé en hommage », explique le réalisateur Pierre Séguin. Et le titre du spectacle, Une chance qu’on s’a, s’est imposé après la mort du chanteur le 27 avril dernier. « Une grande partie de sa famille assistera au spectacle », ajoute celui qui était un ami proche du Petit Roi.

Quant à Karl Tremblay, dont la mort le 15 novembre 2023 a ému le Québec, l’hommage sera d’un autre ordre, précise Pierre Séguin. « Ce sera plus lié à la langue québécoise, que les Cowboys Fringants ont fait voyager partout. Ça ira ailleurs que juste chanter les chansons les plus connues. »

Pour l’animateur du spectacle, Pierre-Yves Lord, ces deux deuils collectifs consécutifs montrent à quel point les spectacles de la Saint-Jean, « cette fête pendant laquelle on se trippe dessus », sont un moment de communion important. « Ça fait partie du maillage qui fait qu’on est tricotés serré. »

Presque tous les artistes qui participeront au spectacle du parc Maisonneuve étaient présents lors de la conférence de presse mardi, qui est en quelque sorte le début du décompte avant les festivités. Le 24 juin, Claude Dubois, Roxane Bruneau, Patsy Gallant, Queenie, Daniel Lavoie, Kanen, Éléonore Lagacé, Judi Richards, FouKi et Le Vent du Nord se partageront la scène et les chansons, sous la direction musicale de Julie Lamontagne et Tony Albino, avec Alexandre Francœur aux chorégraphies.

Les festivités de la fête nationale du Québec à Montréal auront lieu cette année sous les auspices du porte-parole Benoit McGinnis.

Les artistes qui participeront au spectacle de la fête nationale du Québec à Montréal ont été dévoilés mardi.

Louise Harel, qui a siégé de 2016 à 2023 au conseil d'administration du Comité de la fête nationale, dont cinq comme présidente, a reçu mardi le prix Artisan, en reconnaissance de sa contribution et de son engagement exceptionnels.

L'animateur Pierre-Yves Lord, Claude Dubois et Roxane Bruneau







Pierre Séguin est fier de ce large éventail de styles et de générations. « On a ratissé large ! », a-t-il lancé. Ce qui fait le bonheur des plus jeunes, comme Pierre-Yves Lord, qui a « conscience de côtoyer l’histoire », et Roxane Bruneau. « Ça fait chaud au cœur de partager la scène avec des gens aussi importants de la musique québécoise, a dit la populaire autrice-compositrice-interprète. Judy, Patsy, Claude Dubois, ils sont venus me voir tout à l’heure, ils sont super accueillants, super bienveillants. Je suis heureuse de pouvoir vivre ça. »

Roxane Bruneau ne sait pas quel genre d’hommage sera rendu aux Cowboys, mais pendant la soirée, elle aura certainement une pensée pour Karl Tremblay, son idole. « Si j’ai commencé à faire de la musique, c’est grâce aux Cowboys Fringants. La présence de Karl, moi, c’est sûr que je vais la sentir. »

Comme Roxane Bruneau, ce sera officiellement le premier spectacle de la fête nationale auquel participera Éléonore Lagacé. « Je capote ! a dit en souriant la polyvalente artiste. C’est un privilège de pouvoir chanter avec ces légendes. » Le titre du spectacle, Une chance qu’on s’a, lui fait penser à Jean-Pierre Ferland, bien sûr. Mais pas seulement. « On a besoin de la présence des autres plus que jamais, surtout avec ce qui se passe dans le monde. »

Le bonheur de chanter ensemble

Avec ses 65 ans de carrière, Claude Dubois est un vieux routier des fêtes de la Saint-Jean. « Je ne tiens pas le calcul de ça, mais on me dit que j’en aurais fait entre 30 et 35. Je n’ai pas cette mémoire, mais je trouve ça beaucoup ! »

L’auteur-compositeur-interprète participe à ce genre d’évènement « par solidarité », et pour le bonheur de chanter ensemble. Pour lui, l’hommage à Jean-Pierre Ferland allait de soi cette année.

« C’est un incontournable. Au-delà du répertoire, je l’aimais beaucoup. Sa mort m’a beaucoup touché. On a tellement ri ensemble… On s’est connus j’étais débutant. Je pense que ma première télé, c’est avec lui que je l’ai faite ! On a toujours été là l’un pour l’autre. On était des chums. »

Comme chaque année, une foule de fêtes de quartier – un peu plus de 90 – auront lieu dans tous les coins de Montréal les 23 et 24 juin. Quant au traditionnel défilé, plusieurs modifications ont été apportées. Le trajet, par exemple, lui fera emprunter d’abord la rue Rachel, pour se diriger vers la rue Sherbrooke et le parc Maisonneuve. Et la trame sonore, faite d’une quarantaine de chansons populaires québécoises, sera la même partout et diffusée par des enceintes placées tout le long du tracé.

Mais la plus importante nouveauté sera l’absence de chars allégoriques. Le metteur en scène Richard Blackburn, du Théâtre de la Dame de cœur, à qui on a confié la conception, a décidé de plutôt créer un défilé en « bas-relief » dans l’esprit de l’animation de rue. « Ce sera festif et propulsé par l’énergie humaine. On va chanter et danser, entrer en contact avec la population. On a le privilège de vivre dans un Québec libre et ouvert, qui se distingue et se démarque. On a l’obligation de se célébrer. »

