Incommodée par une extinction de voix, la chanteuse montréalaise Charlotte Cardin a annoncé lundi le report de tous ses spectacles en France et en Belgique.

Vendredi dernier déjà, l’artiste écrivait à ses admirateurs de Bordeaux et de Toulouse qu’elle devait annuler les concerts prévus le soir même et le lendemain pour des raisons médicales. « J’ai consulté trois spécialistes aujourd’hui, et après m’être fait examiner par un ORL à Bordeaux, on m’a indiqué qu’il fallait absolument que je repose ma voix davantage sinon mon état risquerait d’empirer grandement. Je suis navrée et tellement déçue. »

La situation ne s’est pas améliorée durant le week-end, ce qui veut dire que Charlotte Cardin ne pourra pas monter sur scène comme prévu dans les cinq autres villes européennes qui devaient l’accueillir dans les prochains jours.

« C’est avec regret que je dois annuler tous mes concerts de cette semaine pour des raisons médicales. Comme vous le savez, j’ai complètement perdu la voix vendredi dernier et, malgré m’être reposée tout le week-end, mon corps tarde à récupérer », a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux lundi matin.

Les prestations prévues à Liège, Lille, Caen, Rennes et La Roche-sur-Yon sont reportées et la chanteuse assure à ses admirateurs que de nouvelles dates seront annoncées dès que possible. « Je suis désolée, j’ai vraiment l’impression de vous laisser tomber et cela m’attriste beaucoup », ajoute-t-elle.

Charlotte Cardin a pu donner deux concerts en France, en début de semaine dernière, avant de tomber malade. L’une de ces représentations, à guichet fermé, se tenait au célèbre Olympia de Paris. « Je suis sans mots », avait-elle tout simplement commenté dans une publication Instagram au lendemain de ce premier concert dans la mythique salle.

La Montréalaise retournera en France, au Zénith cette fois, en décembre prochain. Entre-temps, elle est attendue à la Place Bell de Laval, pour quatre spectacles d’affilés, entre le 8 et le 11 février.