Parc Maisonneuve Hommage à Jean-Pierre Ferland au spectacle de la fête nationale

Intitulé Une chance qu’on s’a, le grand spectacle de la fête nationale du Québec à Montréal, présenté le 24 juin au parc Maisonneuve, sera un hommage non déguisé à Jean-Pierre Ferland. L’ombre d’un autre grand disparu de la chanson, Karl Tremblay, des Cowboys Fringants, planera aussi sur cette soirée qui réunira des légendes vivantes, comme Claude Dubois et Patsy Gallant, et de jeunes pousses, comme Éléonore Lagacé et Roxane Bruneau.