Critique de Chansons hivernales Un anti-Noël rassembleur signé Pierre Lapointe

Des bonhommes hiver du plancher au plafond, des invités spéciaux à la pelle et annoncés par le tintement des grelots, de l’ironie et des chansons tristes, Pierre Lapointe a offert un spectacle presque anti-Noël, jeudi, à la Place des Arts. La magie a néanmoins opéré : ce fut éclaté, touchant et rassembleur.