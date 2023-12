PHOTO RENAUD LABELLE, COLLABORATION SPÉCIALE

Entre chiens et louves raconte trois histoires de couple dans trois temporalités différentes, 1850, 1960 et aujourd’hui. Les personnages se côtoient et se croisent dans une ambiance cinématographique un peu surréaliste, mais le récit ne se fait pas au détriment du cirque pur – au contraire, il le nourrit, et le résultat est aussi poétique que spectaculaire. Les numéros de danse, d’acrobatie au sol ou d’équilibre se déroulent dans un clair-obscur onirique et les performances sont à la fois belles et relevées.