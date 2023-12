Ce n’est pas White Christmas de Bing Crosby, mais c’est tout comme. A Charlie Brown Christmas s’impose depuis près de six décennies comme l’un des incontournables disques de Noël. Deux pianistes d’ici en proposent leur vision cette semaine à Montréal.

Taurey Butler, un pianiste américain installé à Montréal depuis environ 15 ans, ne se rappelle pas comment la musique de Noël de Charlie Brown est entrée dans sa vie. Il ne se souvient pas que le disque composé par Vince Guaraldi ait tourné chez lui, dans le New Jersey, mais a le sentiment que ces airs étaient présents un peu partout autour.

« Les musiques de Charlie Brown ont eu une influence sur moi, même si je ne l’ai réalisé que bien plus tard », ajoute-t-il, assis à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal, où il reprend – pour la neuvième année – le programme du disque A Charlie Brown Christmas.

IMAGE ARCHIVES DE LA PRODUCTION A Charlie Brown Christmas

Dan Thouin, lui, n’a qu’un souvenir vague de l’émission spéciale consacrée en 1965 au garçon le plus déprimé des comics américains. Ce n’est même pas lui qui a eu l’idée d’en présenter la musique en concert, mais Nicolas Houle, directeur de la programmation du Palais Montcalm, à Québec. « Je ne suis pas un grand fan de musique de Noël », admet-il.

C’est après avoir reçu l’invitation du Palais Montcalm que le pianiste s’est penché sur cet album jazz aux thèmes archiconnus. « Il englobe bien l’esprit de l’époque. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Dan Thouin reprend les morceaux du disque A Charlie Brown Christmas et d’autres airs de Noël en formule trio au Dièse Onze.

Tu entends l’influence de Bill Evans et de la musique américaine de ce temps-là : gospel, blues et musique latine. Et il y a le côté ludique des enfants qui chantent. Dan Thouin, pianiste

« Ce que j’aime de ce concert, c’est qu’il met en lumière les grandes qualités de Vince Guaraldi comme compositeur, dit pour sa part Taurey Butler. Je ne pense pas qu’il soit connu pour autre chose que les musiques de Charlie Brown. C’est un merveilleux compositeur, capable de faire de la très belle musique tout en restant joueur et en rendant les gens heureux. »

Du jazz accessible

A Charlie Brown Christmas est en effet un disque à la fois très jazz et très accessible. Les airs traditionnels comme O Tannenbaum, My Little Drum et What Child Is This y sont dynamisés par un traitement jazz, alors que certains des airs composés par Vince Guaraldi sont devenus des incontournables des Fêtes : Christmas Time Is Here (repris par tout le monde, de Tony Bennett à Mariah Carey) et l’inoubliable Linus and Lucy.

« Je pense que le thème de Linus and Lucy est l’un des plus célèbres du répertoire pour piano. Partout, les gens le reconnaissent et le réclament », assure Taurey Butler. Dan Thouin sent aussi l’attachement des gens pour cet air-là. « Il n’y a pas un soir où je la joue et qu’aucun spectateur ne fait la danse des flocons de neige », dit-il, en faisant référence à une scène de l’émission de télévision.

L’approche des deux pianistes, pour le reste, est radicalement différente. Taurey Butler s’en tient dans son concert aux morceaux inclus dans le disque et se sent très libre de mettre ces airs à sa main. « C’est encore mieux quand les airs sont familiers aux gens, parce que l’un des problèmes avec le jazz, c’est que les gens pensent que c’est juste un paquet de notes », observe-t-il.

Avoir des points de référence mélodique permet, à son avis, aux gens de mieux comprendre l’approche des musiciens.

L’idée de prendre quelque chose de connu et de mettre ton empreinte dessus, c’est plus jazz que quoi que ce soit d’autre. Taurey Butler, pianiste

Dan Thouin, lui, ne fait pas de gros changements. Il souligne certains passages, change les moments dans les morceaux où il y a de l’improvisation. « C’est tellement imprégné dans l’esprit des gens et ils s’attendent à entendre ça », illustre-t-il. Puis, il mise sur une économie de moyens.

« Mon jeu est basé sur l’écoute. Je crée de la tension en ne jouant pas, précise-t-il. Je suis comme un accompagnateur, même quand je suis leader. J’aime écouter et regarder ce qui se passe, pimenter les échanges. Ahmad Jamal, Miles Davis et Paul Bley faisaient ça. »

Détail amusant, le contrebassiste Morgan Moore, qui accompagne Taurey Butler lors des concerts à la salle Bourgie, accompagne aussi Dan Thouin au Dièse Onze. On ne sait trop comment il arrivera à être à deux places à peu près en même temps le 21 décembre au soir…

Le trio de Dan Thouin est complété par Louis-Vincent Hamel à la batterie, alors que c’est Wali Muhammad qui complètera celui de Taurey Butler. Le pianiste américain a aussi invité la chanteuse Laura Anglade.

Taurey Butler Trio, les 20 et 21 décembre à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal

Dan Thouin Trio, les 21 et 22 décembre au Dièse Onze