Les académiciens de 2003 de retour à Montréal et Québec

(Montréal) L’édition 2003 de la populaire téléréalité Star Académie se réunira sur scène pour deux soirs en janvier prochain à l’occasion de retrouvailles avec le public intitulées Et c’est pas fini.

La Presse Canadienne

Les académiciens Wilfred LeBouthillier, Marie-Élaine Thibert, Marie-Mai, Annie Villeneuve, François Babin, Jean-François Bastien, Martin Rouette, Maritza Bossé-Pelchat, Suzie Villeneuve, Émily Bégin, Dave Bourgeois, Élyse Robineault et Pascal Nguyen Deschênes fouleront les planches du Centre Bell le vendredi 12 janvier 2024 et celles du Centre Vidéotron une semaine plus tard, le 19 janvier.

Les artistes interpréteront les chansons de l’album tiré de cette édition, qui s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires.

« Tout le Québec se souvient encore du raz-de-marée qu’a créé l’arrivée des académiciens au sein de la culture québécoise, alors que ceux-ci sont passés d’inconnus à superstars en seulement quelques semaines », souligne dans un communiqué Entourage, l’entreprise de production qui organise ces retrouvailles.

CAPTURE D'ÉCRAN Le spectacle Et c’est pas fini met en vedette les académiciens de 2003.

« Maintenant, 20 ans plus tard et pour la toute première fois depuis 2003, les académiciens de cette première saison se retrouvent sur scène avec grand bonheur afin d’offrir un spectacle festif, haut en couleur et rempli de nostalgie. »

Après la diffusion de la série sur les ondes de TVA, les académiciens ont effectué une tournée de plus de 45 représentations, dont une en France et 14 au Centre Bell.

L’album issu de la première saison de la série a aussi été sacré album de l’année au gala de l’ADISQ, tandis que Et c’est pas fini a décroché le titre de chanson populaire de l’année.

Les billets pour les spectacles au Centre Bell et au Centre Vidéotron seront mis en vente à 10 h mardi matin.