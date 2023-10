Le hip-hop célèbre cette année son 50e anniversaire. Wu-Tang Clan, Nas et De La Soul comptent plus de 30 ans de carrière. La longévité est un phénomène rare et récent dans cette culture. Les fans québécois n’allaient donc pas manquer l’occasion de voir ces légendes du rap new-yorkais réunies à Laval, lundi soir.

Ils étaient plus de 8300 dans une Place Bell pleine à craquer pour la tournée N.Y. State of Mind, qui roule depuis plus d’un an. La rumeur est qu’il s’agit du meilleur spectacle de ces artistes qui n’ont jamais été aussi convaincants sur scène qu’ils le sont sur disque. Nous confirmons que la cinquantaine leur va bien, car la performance qu’ils ont livrée est de loin supérieure à toutes celles vues dans le passé – nous avons assisté à une dizaine de concerts de Wu-Tang et trois de Nas.

Pendant près de deux heures et demie, le collectif de Staten Island et l’enfant prodige de Queensbridge ont puisé dans leurs vastes répertoires pour offrir des morceaux qui sonnent toujours aussi bien en dépit des années. L’alternance sur scène entre le groupe de 10 MC et le rappeur solo a permis de maintenir un bon rythme et de donner la chance à chacun de briller.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE RZA

Un peu après 20 h 30, RZA, leader du clan, a rejoint sur scène les musiciens de Stone Mecca pour proposer en ouverture leur version de Bang Bang, de Nancy Sinatra. Il a ensuite présenté chaque membre, qui, tour à tour, a interprété des morceaux individuels. Se sont succédé GZA/Genius, Inspectah Deck, Cappadonna, Raekwon, U-God, Young Dirty Bastard – fils du regretté Ol’Dirty Bastard –, Masta Killa et Ghostface Killah. Mais pas de trace de Method Man… Plusieurs spectateurs portant des W jaunes semblaient déçus, mais les notes de Da Mystery of Chessboxin’et Bring Da Ruckus les ont rapidement consolés.

Place à Nas

« Through the lights, cameras, and action, glamor, glitters, and gold. » La première transition entre Wu-Tang et Nas n’aurait pas pu être mieux exécutée. Le premier couplet de Verbal Intercourse rappé par Nas est de la pure poésie. Voir Raekwon et Ghostface réciter les leurs pour ainsi interpréter la chanson en entier est notre moment fort dans une soirée où ils étaient nombreux.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Nas

Un Nasir Jones visiblement heureux d’être chez nous a suivi avec The Message, Hate Me Now, Got Ur Self a Gun puis quelques chansons de ses deux récentes trilogies, King’s Disease et Magic. Il a terminé son premier passage sur scène avec un pot-pourri irrésistible de pièces tirées d’Illmatic, son premier album généralement perçu comme le meilleur de l’histoire du genre.

Surprise, c’est M. E. T. H. O. D. Man

Autre superbe transition entre Nas et Raekwon avec Eye for a Eye pour marquer le retour de Wu-Tang. Criminology, Daytona 500, Ice Cream, le couplet marathon de Cappadonna sur Winter Warz puis Wu-Tang Clan Ain’t Nuthing ta F’Wit… avec Method Man qui a fait exploser de joie la foule en surgissant des coulisses. Il a enchaîné avec sa pièce homonyme puis All I Need, ne donnant aucun répit aux spectateurs en liesse. De grands crus de 36 Chambers, tels C. R. E. A. M. et Protect Ya Neck, ont maintenu la cadence.

Les projections de vidéoclips, de scènes de films tels Scarface, des rues de New York et d’animations en intelligence artificielle réalisées par Danny Hastings contribuaient habilement à l’ambiance années 1990 de la soirée. Notons aussi la bonne qualité du son.

Tout le monde ensemble

Nas est revenu pour interpréter un mélange plus hétéroclite, mais livré avec le même enthousiasme. Made You Look s’est étiré quelque peu, mais terminer avec If I Ruled the World était une brillante idée ; ce refrain se chante très bien.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE RZA et Inspectah Deck

RZA a ensuite rejoint Nas, alors que la mélodie de Come Together, des Beatles, s’est mise à résonner. Le Abbot a rappelé le pouvoir rassembleur de la musique et invité ses compatriotes à remonter sur scène pour Reunited, quelques chansons d’ODB, dont Got Your Money – qui nous a toujours semblé très populaire au Québec –, et la magistrale Triumph. Pour la première fois, nous avons pu voir les 10 couplets de cette chanson de plus de cinq minutes sans refrain interprétés par tous ses auteurs. Ce souvenir restera gravé à jamais dans notre mémoire.

Nas a conclu cette communion hip-hop en sol québécois avec One Mic. Nous avons vu des spectacles plus grandioses, mais les répertoires inégalés de Wu-Tang Clan et Nas combinés à la maîtrise de leur prestation ont fait de ce spectacle le plus grand moment de rap auquel nous avons pu assister.

Soirée bien lancée

DJ Scratch a lancé la soirée avec une succession de classiques des années 1980 à 2000. La foule, encore peu nombreuse en début de parcours, était toutefois ravie d’entendre Shook Ones, Pt. II, Ante Up, Oh Boy, Ten Cracks Commandments et d’autres succès indémodables.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Posdnuos, de De La Soul

De La Soul, qui était un trio avant la mort de Trugoy the Dove en février dernier, a suivi avec une performance festive et efficace. Talib Kweli est venu prêter main-forte à Posdnuos et Maseo. Il a également interprété Get By, son tube de 2003 produit par Kanye West.

Avec le concert d’IAM avec l’OSM à la Maison symphonique, mardi soir, puis The Pharcyde au National, mercredi, il fait bon d’être un amateur de hip-hop à Montréal cette semaine.