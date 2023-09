Le Cirque du Soleil a l’intention de s’installer dans le théâtre Saville, dans le West End, à Londres, a révélé le quotidien anglais The Stage. Il vient de conclure un partenariat avec la firme d'investissements Yoo Capital, qui vient d’en faire l’acquisition.

L’information a été confirmée par Eric Grilly, président des spectacles en résidence du Cirque du Soleil.

« Nous sommes ravis de nous nous joindre à Yoo Capital et à la communauté de Camden pour repenser l’avenir du théâtre Saville, a-t-il dit à The Stage. Nous croyons qu’il s’agit d’une formidable opportunité pour nous de ramener un divertissement live dans ce lieu avec un nouveau contenu et de nouvelles idées. »

Yoo Capital entreprendra sous peu la rénovation du bâtiment de 110 000 pieds carrés, en se basant sur les besoins exprimés par le Cirque. Un hôtel sera également intégré à la salle de spectacle qui deviendra une salle permanente de la multinationale canadienne.

Le théâtre Saville fait partie d’un ensemble de bâtiments historiques du West End. Le théâtre, qui a connu son apogée dans les années 1960, a accueilli des groupes légendaires comme The Bee Gees, The Beatles, The Who, Jimi Hendrix ou encore The Rolling Stones, avant de fermer en 1970 et d’être converti en cinéma.

Il s'agira du premier spectacle permanent du Cirque du Soleil en Angleterre.