(Londres) Une politicienne britannique a exhorté lundi la police à enquêter sur les allégations d’agression sexuelle contre l’humoriste Russell Brand.

Jill Lawless Associated Press

Brand nie les allégations d’agression sexuelle formulées par quatre femmes dans un documentaire télévisé du Channel 4 et dans les journaux The Times et Sunday Times. Parmi les accusatrices, qui n’ont pas été nommées, l’une d’entre elles a déclaré avoir été agressée sexuellement lors d’une relation avec lui quand elle avait 16 ans. Une autre femme affirme que Brand l’a violée à Los Angeles en 2012.

L’humoriste de 48 ans a rejeté toutes les allégations, affirmant dans une déclaration vidéo que ses relations étaient « toujours consensuelles ».

Le Times a déclaré lundi que d’autres femmes avaient contacté le journal avec des allégations contre Brand et qu’elles seraient « rigoureusement vérifiées ».

La députée conservatrice Caroline Nokes, qui préside la Commission des femmes et de l’égalité de la Chambre des communes, a exhorté la police britannique et américaine à enquêter sur ces allégations « incroyablement choquantes ».

« Cela mérite et nécessite une enquête criminelle, car depuis trop longtemps nous avons vu des hommes – et les auteurs de ce genre de crimes sont presque invariablement des hommes – ne pas être tenus responsables de leurs comportements et de leurs actions », a-t-elle soutenu à la radio de la BBC.

La police métropolitaine de Londres a dit qu’elle s’entretiendrait avec le Sunday Times et Channel 4 pour s’assurer que « toutes les victimes d’actes criminels avec lesquelles ils ont parlé savent comment elles peuvent signaler toute allégation criminelle à la police ».

Les allégations rapportées par les journaux et Channel 4 couvrent la période entre 2006 et 2013, lorsque Brand était une vedette majeure au Royaume-Uni, avec une visibilité croissante aux États-Unis.

Connu pour ses numéros de stand-up débridés, il a animé des émissions à la radio et à la télévision, a écrit des mémoires retraçant ses combats contre la drogue et l’alcool, est apparu dans plusieurs films hollywoodiens et a été brièvement marié à la vedette pop Katy Perry entre 2010 et 2012.

En 2008, Brand avait été suspendu par la BBC pour avoir fait des appels obscènes à l’acteur de Fawlty Towers, Andrew Sachs, dans lesquels il se vantait d’avoir eu des relations sexuelles avec sa petite-fille. Il a quitté son émission de radio à la suite de l’incident, qui avait suscité des milliers de plaintes auprès de la chaîne financée par l’État.

Ces dernières années, Russell Brand a largement disparu des grands médias, mais s’est constitué un large public en ligne avec des vidéos mêlant bien-être et théories du complot. Sa chaîne YouTube, qui compte plus de 6 millions d’abonnés, a diffusé des complots sur la COVID-19, de la désinformation sur les vaccins et des entrevues avec des animateurs de droite, dont Tucker Carlson et Joe Rogan.