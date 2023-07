L’hypnotiseur Messmer présente un grand spectacle extérieur gratuit ce vendredi, à 21 h 15, sur la scène Beneva du festival Juste pour rire. Messmer fera vivre au public une expérience exceptionnelle à travers l’hypnose, le transfert d’énergie, le magnétisme et d’autres techniques. En 2013, lors de la première de son spectacle Intemporel, le fascinateur qui a plus de 1,5 million de billets vendus à son actif se confiait à La Presse : « J’ai commencé à m’intéresser à l’hypnose quand mon grand-père m’a donné son premier livre à ce sujet. Ma mère me disait : ‟Arrête de lire ça, tu vas devenir fou !” Alors toute ma jeunesse, je me suis caché pour le lire. À 7 ans, quand notre mère nous dit de ne pas toucher à quelque chose, c’est certain qu’on est encore plus attiré. Je la remercie tellement aujourd’hui parce que ça a créé en moi l’intérêt ! »

Sur la scène Beneva, 21 h 15