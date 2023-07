Quoi voir à Juste pour rire aujourd’hui ?

À découvrir : Juste pour chill

L’organisation de Juste pour rire présentera Juste pour chill, un spectacle qui se veut un mariage entre le rire et le rap, sur la scène extérieure Beneva, dès 21 h 15. Les humoristes Rachid Badouri, Eddy King, Ousamma Fares et Rachelle Elie animeront une soirée à laquelle participeront également les rappeurs Izzy-S, Koriass, Lost, M-Press Live et Sarahmée. « Quand l’humour et le rap se croisent sur une scène, on se rend vite compte que ces deux arts ont beaucoup plus de similitudes qu’on ne croit », fait valoir Juste pour rire.

William Thériault, La Presse

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Yvon Deschamps

L’évènement : Yvon Deschamps bien entouré pour l’ultime gala

Yvon Deschamps tournera une page d’histoire ce jeudi en participant à l’ultime gala Juste pour rire. Et pour dire adieu à ce concept qui a marqué le festival pendant 30 années, le père de l’humour québécois sera fort bien entouré. De Daniel Lemire à Pierre-Yves Roy-Desmarais en passant par Louis-José Houde, Mariana Mazza, Martin Matte et Rosalie Vaillancourt, toutes les générations d’humoristes seront réunies. Gardés secrets lors de l’annonce de la programmation, les noms des artistes qui prendront part à ce dernier gala ont été dévoilés ce jeudi par l’organisation. En tout, 29 humoristes monteront sur scène. Le public pourra renouer avec l’époque de Samedi de rire grâce à la participation de Pauline Martin, Normand Chouinard, Normand Brathwaite et Michèle Deslauriers. La relève sera également bien représentée avec Neev, Mona de Grenoble et Maude Landry. Boucar Diouf, Cathy Gauthier, Guillaume Pineault, Korine Côté, François Léveillée, Laurent Paquin, Louis T, Mélanie Couture, Patrick Huard, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Sam Breton, Simon Gouache, Stéphane Fallu, Sylvie Tourigny et Virginie Fortin complètent la liste d’invités. Les profits de la soirée seront remis à la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud qui soutient des milliers de jeunes de ce quartier montréalais.

Véronique Larocque, La Presse

PHOTO DANNY TAILLON, FOURNIE PAR DUCEPPE Mama met de l’avant une distribution de 13 comédiennes.

Le retour : Mama de nouveau sur les planches

En septembre dernier, notre collègue Stéphanie Morin avait qualifié la pièce Mama de « coup de tonnerre sur les planches ». « Avec une grande dose d’humour et une sensibilité à fleur de peau, Nathalie Doummar raconte l’histoire d’un clan féminin qui se rassemble pour veiller sur le patriarche agonisant », écrivait-elle. Après avoir été vue par plus de 15 000 personnes, l’œuvre mise en scène par Marie-Ève Milot est à nouveau présentée dans le cadre du festival Juste pour rire.

Pascal LeBlanc, La Presse

À salle Jean-Duceppe de la Place des Arts, à 20 h, jusqu’au 29 juillet