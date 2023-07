Guy ! Guy ! Guy !

Montréal Complètement Cirque

Runners : courir, mais après quoi ?

La compagnie tchèque Cirk La Putyka a donné un nouveau souffle au festival mercredi soir avec sa nouvelle création, Runners. Une pièce acrobatique et musicale percutante sur le thème du temps qui passe, et de notre course folle pour tenter (en vain) de le rattraper.