On l’appelait le démon blond, parce qu’il médusait ses adversaires et subjuguait les spectateurs avec son formidable talent. Le joueur de hockey quasi mythique qu’était Guy Lafleur est maintenant au cœur d’un spectacle hommage signé par le Cirque du Soleil.

Intitulé Guy ! Guy ! Guy ! – véritable cri de ralliement scandé par le public lorsque Lafleur sautait sur la glace du Forum de Montréal –, ce spectacle rassemblera 30 artistes sur la scène de l’amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières à partir du 19 juillet.

Fernand Rainville, qui a travaillé sur plusieurs spectacles du Cirque du Soleil, dont Wintuk, Amaluna et Axel, signe la mise en scène. Ici, des numéros de patins à roues alignées, de fil de fer ou encore de cadre russe vont s’enchaîner dans une suite hautement acrobatique.

Poésie et humour

Il explique : « L’émotion qui nous soulève lorsqu’un but est marqué au hockey est la même qu’on ressent devant les figures des acrobates. Le temps semble s’arrêter. On a l’impression d’assister à un moment unique. » C’est cette émotion, mélange d’euphorie et d’admiration, que le metteur en scène et son équipe souhaitent faire renaître chez le spectateur.

Pour y arriver, il n’est pas question de créer un spectacle purement autobiographique sur Guy Lafleur, mais plutôt de proposer une histoire empreinte d’une bonne dose de poésie et d’humour.

PHOTO OLIVIER CROTEAU, LE NOUVELLISTE Fernand Rainville est responsable de la mise en scène du nouveau spectacle-hommage du Cirque du Soleil, consacré à Guy Lafleur.

Je ne voulais pas offrir une suite d’anecdotes sur Lafleur ni tomber dans la nostalgie. Je voulais actualiser la passion que ce joueur soulevait chez le public. Fernand Rainville, metteur en scène

Ainsi, le public pourra suivre l’histoire d’un jeune passionné de hockey qui va découvrir qui était le fameux numéro 10 du Canadien de Montréal.

Fernand Rainville sait qu’en s’attaquant à ce spectacle, il manipule une matière extrêmement délicate. « Avec Guy Lafleur, on touche au sacré. Il est de ceux qui, dans les années 1970, ont donné confiance aux Québécois. Dans cette décennie de grands déploiements, son équipe a remplacé la religion ! Grâce à Lafleur et à ses coéquipiers, on était les meilleurs. Je n’ai pas le droit à l’erreur ! »

Pour se préparer, il a épluché toutes les biographies, regardé des tonnes d’archives, réécouté des matchs célèbres, notamment le septième match de la demi-finale contre les Bruins de Boston en 1979. Il a aussi longuement discuté avec Martin Lafleur, fils du hockeyeur. Fernand Rainville a ainsi redécouvert un athlète d’exception, mais aussi un homme d’une grande générosité.

Des gens de toutes catégories et de tous horizons ont aimé Guy Lafleur, et pas seulement pour ses exploits physiques, mais pour son humanité. Il avait une écoute incroyable auprès des admirateurs. Il y avait une grande complicité entre le public et lui. Fernand Rainville, metteur en scène

« Ce n’est pas pour rien que lorsqu’il est revenu au Forum dans l’uniforme des Rangers de New York [le 4 février 1989], les spectateurs lui ont offert une longue ovation de neuf minutes », ajoute-t-il.

22 ans de vie en trois périodes

À l’image des matchs de hockey, le spectacle Guy ! Guy ! Guy ! est découpé en trois périodes, chacune correspondant à une période de la vie active de celui que l’on surnommait aussi Flower. Ce sera l’occasion de glisser quelques faits peu connus, notamment le fait que le quintuple gagnant de la Coupe Stanley a déjà écrit de la poésie et qu’il avait gardé l’habitude d’écrire à la lueur d’une chandelle.

Peut-on s’attendre à ce que Lafleur vienne hanter ce spectacle ? « On va entendre sa voix, oui, et aussi le voir grâce à des documents d’archives. » Plusieurs citations de Lafleur, mais aussi de ceux qui l’ont connu, vont de plus ponctuer le spectacle.

PHOTO OLIVIER CROTEAU, LE NOUVELLISTE Les acrobates Alicia Beaudoin, Awan Schall et Emilie Silliau font partie de la distribution de Guy ! Guy ! Guy !.

Sur le plan musical, on pourra entendre plusieurs pièces des années 1970 et 1980. André Gagnon, Robert Charlebois et Boule Noire figurent parmi les artistes ici convoqués. « Contrairement aux spectacles précédents présentés à Trois-Rivières, qui portaient sur des artistes de la chanson comme Beau Dommage ou Les Colocs, nous pouvons sortir du cadre des reprises et proposer du matériel original », dit Fernand Rainville. Le prolifique Philippe Brault œuvre d’ailleurs à la composition et aux arrangements musicaux.

Un musicien multi-instrumentaliste a aussi été intégré au spectacle, notamment pour offrir quelques extraits à l’orgue rappelant les beaux jours du Forum.

Sur le plan visuel, l’aréna où le Canadien a signé tous ses exploits sera évoqué par les gradins, les bandes, le tableau d’affichage... Yves Aucoin, qui a travaillé notamment à certaines célébrations d’avant-match du Tricolore, signe la scénographie et la conception des éclairages. Félix Fradet-Faguy, qui a œuvré avec Robert Lepage notamment sur 887, a travaillé aux nombreuses projections vidéo qui serviront d’enrobage à l’ensemble. « On a vraiment voulu garder l’esprit du hockey dans la signature visuelle du spectacle », lance Fernand Rainville. Même la célèbre coupe Stanley pourrait s’inviter aux festivités !

Guy ! Guy ! Guy ! est présenté du 19 juillet au 19 août à l’amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières.