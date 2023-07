Montréal Complètement cirque

The Pulse : tous pour un !

La troupe australienne Gravity & Other Myths a donné le coup d’envoi du 14e festival Montréal Complètement cirque mercredi soir avec sa plus récente création The Pulse. Une démonstration de force de 24 acrobates de la compagnie, transportés par les voix de 36 choristes catalanes.