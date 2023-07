C’était une soirée festive jeudi à l’Espace St-Denis avec le retour de Barbu, du Cirque Alfonse. Une prestation haute en couleur, suivie du cabaret drag Dirty Laundry, des Australiens de Briefs Factory, non moins colorée, coanimé par l’unique Barbada.

Commençons par la fin. Et par le fait que la salle, chauffée à bloc, était conquise d’avance. Un net avantage pour le maître de cérémonie australien Shivanana, qui coanimait la soirée avec notre drag nationale Barbada. Un tandem efficace, malgré une introduction qui n’en finissait plus…

Après tous les salamalecs d’usage, énumérations de règles, évocations des Premières Nations et prise de conscience du moment présent (?!), les drags de Briefs Factory ont fait leur entrée sur scène, recouverts de peignoirs rose satiné et armés d’immenses gants de toilette en minou ! Le public ne pouvait espérer meilleure mise en bouche.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Barbada et Shivanana ont coanimé le cabaret Dirty Laundry.

La suite consistera essentiellement à exécuter de petits numéros tout en se déshabillant. Machines à bulles (à mousse) incluses. On fait ici dans l’esbroufe.

Encore une fois, rappelez-vous que la salle est solidaire de ces artistes qu’elle appuie coûte que coûte et que les Gin fizz, Cosmopolitan et autres Martini s’enfilent, magnifiant des numéros… assez basiques. En effet, outre un numéro au cerceau aérien et un autre aux sangles – tous deux de très bonne tenue et même assez originaux –, les autres numbers ne sont pas particulièrement marquants.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Louis Biggs fait un peu de jonglerie tout en se déshabillant. L’artiste australien a mis la foule… dans sa petite poche.

Ce qui n’enlève rien au caractère hautement divertissant de ce cabaret coquin, avec ses Chippendales australiens charismatiques, qui célèbrent ici beaucoup plus la diversité sexuelle, l’art de la drag et l’humour luxurieux. C’est vrai qu’il est beau, Louis, je vous l’accorde.

Un dernier mot sur Barbada. Sa présence aux côtés de Shivanana (Fez Faanana) s’est avérée bénéfique pour Briefs Factory. Surtout dans ses interventions les plus caustiques ; son humour s’est parfaitement imbriqué à celui de la troupe, qui a lavé son linge sale au vu et au su de tous. Tout cela pour le plus grand bonheur du public. Vous savez pourquoi ? Parce qu’il faut retirer son slip pour le mettre au lavage.

Dirty Laundry Briefs Factory International 6,5/10

Le retour de Barbu

Plus tôt en soirée, le Cirque Alfonse a ramené son populaire cabaret Barbu, un spectacle créé à Montréal en 2014 et qui a été présenté un peu partout en Europe depuis, dont plus d’une centaine de fois à Londres.

Après toutes ces années, la bande de Saint-Alphonse-Rodriguez menée par Antoine Carabinier Lépine n’a pas dit son dernier mot. Les artistes de la version originale ont certes vieilli – Antoine, Gen Morin, Jonathan Casaubon, Lucas Jolly et Guillaume Saladin, également fondateur d’Artcirq à Igloolik –, mais ils ont encore de bons bras et surtout du cœur au ventre.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Guillaume Saladin porte Antoine Carabinier Lépine et Ugo Dario.

Surtout, surtout, ils ont le sens du spectacle. Car même s’ils peinent à faire certains numéros, leur cabaret est hautement divertissant.

Rythmé par la musique électro-trad de David Simard et sa bande, Barbu a conservé son caractère freak. Grâce à la présence étrange de Lucas-le-mentaliste (Lucas Jolly) ou encore au combat de lutte féminine – Gen Morin et une nouvelle venue, l’Américaine Laura Lippert, qui fera aussi un numéro aérien de suspension capillaire et encore qui se couchera sur un lit clouté…

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE L’Américaine Laura Lippert se couche sur un lit clouté… avec une brique sur le ventre. Fendue par Antoine Carabinier Lépine.

Antoine Carabinier Lépine, équipé d’une boule disco autour de la taille, nous refait son épatant numéro de roue Cyr avant de s’amuser avec Guillaume Saladin avec des balles de ping-pong – qu’ils se recrachent dans la bouche.

Alfonse a dû recruter quelques artistes – certains des barbus d’origine ayant disparu dans la nature. Outre la très charismatique Laura Lippert, le spécialiste de planche coréenne Ugo Dario a été embauché pour cette série. Il a été parfait dans son numéro d’équilibre – exécuté avec des bâtons de golf.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Lucas-le-mentaliste

À la suite d’une blessure survenue il y a quelques jours, la troupe a également dû remplacer Jonathan Casaubon. L’Australien Tom Flanagan, un ami de la compagnie – qui n’a pas eu le temps de se laisser pousser la barbe – a sauté dans la mêlée. Il est arrivé il y a deux jours, un exploit en soi.

Montréal complètement cirque nous avait promis des propositions contrastantes, qui mettent de l’avant toute la diversité de ce qui se fait en cirque. Avec The Pulse, et maintenant Barbu et Dirty Laundry, c’est bien parti.