C3PO, Ben Kenobi, Chewbacca (à l’avant) et Han Solo dans Star Wars, une parodie musicale

Star Wars, une parodie musicale a valu aux Productions de l’Épopée le prix de la Comédie francophone la plus exceptionnelle remis par le Théâtre de la Comédie de Montréal et le prix Coup de cœur du public remis par le Fringe.

Le spectacle présenté en juin condensait les épisodes 4, 5 et 6 de la célèbre saga intergalactique, c’est-à-dire celle où Luke Skywalker fait face à son père et à son destin.

Avec peu de moyens, mais des millions de bonnes idées, de l’enthousiasme et un savoureux sens de la dérision, la troupe dirigée par Catherine Bastien a offert un spectacle hilarant et plein d’esprit. Le tout ponctué de numéros musicaux, de chorégraphies et de batailles au sabre laser !

Star Wars, une parodie musicale, sera repris cet automne. Les dates des prochaines représentations seront dévoilées ultérieurement.