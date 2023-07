Comment le public québécois, qui a délaissé les bancs d’église depuis plusieurs décennies, reçoit-il une proposition musicale hautement marquée du sceau du sacré ? Nous en avons discuté avec le metteur en scène Cédric Delorme-Bouchard, dont le spectacle La nef, créé en mai à l’Usine C en collaboration avec le collectif Ballet-Opéra-Pantomime, reprendra vie au Centre Orford le 16 juillet.

Emmanuel Bernier Collaboration spéciale

Ballet-Opéra-Pantomime (BOP) a été créé par quelques amis en 2013 dans le but « de créer des spectacles pluridisciplinaires centrés sur des œuvres de musique classique et contemporaine, et présentés dans des environnements favorisant l’immersion émotionnelle du spectateur ».

Leurs propositions ciselées ont apporté, au rythme d’environ un spectacle par année, un souffle de jeunesse dans l’univers musical montréalais. La nef, donnée quatre soirs il y a deux mois dans l’environnement singulier de l’Usine C, ne fait pas exception.

« Je ne m’attendais pas du tout à ce qu’on en fasse une reprise », avoue d’emblée le metteur en scène Cédric Delorme-Bouchard, qui avait collaboré avec BOP en 2019 pour le spectacle Le vaisseau-cœur, à la salle Bourgie.

« Ça va être très, très différent des représentations à l’Usine C », prévient toutefois celui qui signe aussi la scénographie et la lumière.

Il faut dire que le seul dispositif scénique de la création, « une grande arène circulaire avec la scénographie à l’intérieur entourée de quatre pianos à queue », pour citer l’artiste, occuperait à lui seul le double de la scène de la salle Gilles-Lefebvre d’Orford Musique.

On reprend l’essence du spectacle et on en fait une version beaucoup plus intimiste. On garde la musique et le corps pour aller vraiment chercher l’essence de chacun des moments des solistes-danseurs. Cédric Delorme-Bouchard, metteur en scène

L’essence du spectacle, c’est, comme dans Le vaisseau-cœur, la musique d’Olivier Messiaen, arrangée pour quatre pianos par Hubert Tanguay-Labrosse, une des chevilles ouvrières de BOP.

L’apport de Messiaen

« Ma matière première d’habitude, c’est le texte ou le corps, et la rencontre avec Messiaen avait été un coup de cœur complet et total », se remémore Delorme-Bouchard.

« J’ai continué entre-temps à me plonger dans cet univers avec ses traités sur la musique, les approches esthétiques et la représentation des couleurs – Messiaen était synesthésique [il associait naturellement certaines couleurs à des accords précis] –, mais aussi son discours philosophique sur la nature, les plantes et les animaux. »

Les œuvres du compositeur français, tirées des Vingt regards pour l’Enfant Jésus et des Visions de l’Amen (dont les versions originales sont respectivement pour un et deux pianistes), côtoient deux créations d’Alexis Raynault (un des fondateurs de BOP) et de Sophie Dupuis.

« Ça pourrait en faire sourire certains, mais je trouve que la musique de Messiaen est très accessible », confie le maître d’œuvre.

C’est une musique à écouter en vrai, en personne. Ç’a été un choc à l’Usine C – un choc hautement positif ! – ce jeu des quatre pianistes qui jouent sans partition, un travail mo-nu-men-tal, soit dit en passant. Cédric Delorme-Bouchard

« La représentation commence par des séries de solos des danseurs et éventuellement je travaille avec l’ensemble du groupe. De la même manière, pour Messiaen, on commence avec les pièces les plus douces, celles qui laissent le plus de place au silence, et on progresse vers la complexité », ajoute Cédric Delorme-Bouchard.

Messiaen, qui était non seulement croyant, mais aussi intensément mystique, touche-t-il encore, dans un monde qu’on dit désenchanté ? « Je vois bien plus de sacré dans les représentations musicales que dans beaucoup d’œuvres ou de pratiques religieuses. Il y a quelque chose d’universel dans sa musique qui nous dépasse complètement. Ultimement, Messiaen parle de la nature, des plantes, des arbres, des animaux… Je n’ai aucun problème à parler de rituel païen », conclut le metteur en scène.

Le 16 juillet, 16 h 30, à la salle Gilles-Lefebvre

D’autres concerts d’intérêt

L’Orchestre de la Francophonie en un seul morceau

L’Orchestre de la Francophonie, qui fait converger ici chaque été des dizaines de jeunes musiciens du monde entier, avait dû l’an dernier se replier en format « musique de chambre » à cause de nombreux problèmes de visas. C’est donc partie remise cet été avec 71 musiciens de 11 pays qui joueront sous la direction de Jean-Philippe Tremblay, qui a fondé cet ensemble à vocation pédagogique en 2001. On les entendra le 12 juillet (19 h 30) au Palais Montcalm de Québec et le 14 juillet (19 h 30) à la Maison symphonique dans Mendelssohn, Wagner, Sibelius, Boulanger et Bertrand.

Quand Messiaen se met au quechua

Harawi est un cycle pour chant et piano de près d’une heure que Messiaen a composé en 1945 dans une période ardue, alors que sa première femme, la musicienne Claire Delbos, voyait sa santé mentale décliner. Les Concerts Lachine (8 au 22 juillet) offrent une rare chance d’entendre cette œuvre fascinante intégrant des onomatopées et des mots en langue quecha ! Rendez-vous le 22 juillet (19 h 30) à l’Entrepôt 2901 de Lachine avec la pianiste Rachael Kerr et la mezzo-soprano Simone McIntosh, Premier Prix (volet Aria) au Concours musical international de Montréal de l’an dernier.

Carte blanche à Mathieu Gaudet au Bic

Envie d’un bol de grand air et de musique ? Les Concerts aux îles du Bic se tiendront cette année du 5 au 12 août dans ce village on ne peut plus pittoresque du Bas-Saint-Laurent. Le Festival culminera par un concert gala le 12 août (20 h) dans l’église patrimoniale du lieu. Le pianiste Mathieu Gaudet, originaire de Rimouski, se produira avec quelques-uns des artistes du festival, dont le violoncelliste Cameron Crozman et la soprano Myriam Leblanc, dans un programme faisant la part belle aux répertoires russe et germanique.

Matinée debussyste à la Virée classique

Parmi les nombreux concerts que nous offre la Virée classique 2023 (du 16 au 20 août), une pépite se détache du lot : un récital solo du pianiste suisse Francesco Piemontesi. Ancien élève d’Alfred Brendel que le prestigieux magazine Gramophone a qualifié d’« artiste qui place vraiment la musique en premier », le musicien interprétera un des sommets du répertoire pianistique, le deuxième livre des Préludes de Debussy, qu’il a déjà enregistré chez Naïve. Les mélomanes le rejoindront sur la scène de la salle Wilfrid-Pelletier le dimanche 20 août, à 11 h, avant d’aller écouter les Carmina Burana ou les Vêpres de la Vierge en après-midi.