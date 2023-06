Prêts à avoir « the time of your life » ? Le film Dirty Dancing sera présenté en version « concert » l’automne prochain à la Place des Arts.

Il ne s’agit pas d’une version comédie musicale, mais bel et bien d’une soirée de cinéma augmenté. Une version remastérisée du film mettant en vedette Jennifer Gray et Patrick Swayze sera projetée sur grand écran en version originale anglaise avec sous-titres français et les chansons emblématiques du film seront interprétées en direct par trois chanteurs et cinq musiciens. Une fois le film fini, le groupe remet ça et interprète les grands succès du film pendant une vingtaine de minutes.

Campé dans les années 1960, Dirty Dancing raconte l’été de Baby, qui succombe au charme de son professeur de danse (Johnny) et s’affranchit un peu du carcan rigide de sa famille. Sorti en 1987, il fait partie des films musicaux qui ont marqué la génération X – et d’autres après – comme Footloose et Flashdance.

Dirty Dancing en concert, sera présenté le 14 octobre au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Les places seront mises en vente vendredi.