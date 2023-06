La comédie musicale Waitress, qui a connu un grand succès mondial depuis sa création en 2015, sera adaptée et jouée en français pour la première fois en juin 2024, au Théâtre St-Denis.

C’est Juste pour rire qui signe la production de cette comédie musicale au Québec. La distribution et l’équipe de production seront dévoilées à l’automne.

Inspirée du film d’Adrienne Shelly, Waitress est la première comédie musicale à avoir été créée uniquement par des femmes. Elle raconte l’histoire de Jenna, une serveuse coincée dans une petite ville et un mariage sans amour. Lorsqu’un concours de pâtisserie lui offre une chance de s’évader, elle retrouve un vieux rêve abandonné.

L’équipe de production québécoise travaillera en étroite collaboration avec les créateurs du spectacle. L’auteure-compositrice-interprète Sara Bareilles (Love Song, Brave), lauréate d’un Grammy Award, signe les paroles des chansons et la musique, tandis que le spectacle est chorégraphié par Lorin Latarro (Into The Woods, Mrs. Doubtfire) et mis en scène par la lauréate d’un Tony Award Diane Paulus (Hair, Pippin, Jagged Little Pill).

Les billets sont en vente dès maintenant. Le spectacle s’arrêtera par la suite à Québec, à la salle Albert-Rousseau.