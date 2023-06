Quoi voir aux Francos aujourd’hui ?

L’évènement : Loud

Il y a un peu plus d’un an, Loud a lancé son troisième album, Aucune promesse, une offrande concise et plus intime que les précédentes. Après avoir donné des spectacles partout au Québec, en France, en Belgique et à Toronto, le membre fondateur de Loud Lary Ajust présentera pour la première fois son spectacle solo sur la grande scène des Francos.

Scène Bell, 21 h

Pascal LeBlanc, La Presse

On a hâte de voir… Juliette Armanet

Depuis ses débuts en 2017, et particulièrement depuis la sortie de son deuxième album, Brûler le feu, il y a deux ans, Juliette Armanet s’est hissée parmi les grandes vedettes de la pop française. Si elle est beaucoup moins connue ici, elle n’en est pas à ses premières Francos – elle s’est produite l’an dernier sur la place des Festivals après un mémorable orage. Reste que ce spectacle au MTelus est une rare occasion de voir de près l’incandescente autrice-compositrice-interprète.

MTelus, 21 h

Josée Lapointe, La Presse