La 34e édition des Francos de Montréal est lancée ! Plusieurs spectacles gratuits, dont celui de la tête d’affiche FouKi, ont électrisé la Place des Arts, vendredi soir. Survol en photos de cette soirée éclectique.

FouKi était la première tête d’affiche des Francos 2023. Le rappeur est arrivé sur la scène Bell à 21 h devant une foule bien compacte. Léo Fougères, de son véritable nom, a gardé la recette qui lui sourit. Une bonne présence sur scène, une autotune parfaitement maîtrisée et une ambiance estivale ont fait de sa prestation une réussite. FouKi, accompagné de plusieurs danseurs, musiciens, invités et choristes, a offert une performance électrisante gratuite à un public de tous âges.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE FouKi et ses choristes se sont donnés corps et âme au lancement des Francos.

Pour satisfaire le grand public, FouKi a interprété ses plus grands succès issus de tous ses albums. Ainsi, l’artiste du Plateau Est a joué des chansons de son album Zayon paru en 2023, mais aussi de ses plus vieux projets Plato Hess et ZayZay, sans oublier Grignotines de luxe. « J’aime ça aussi des fois faire des vieilles chansons », a-t-il lancé au public juste avant d’entamer Makeup, un de ses classiques. FouKi a profité de son spectacle pour inviter plusieurs de ses collègues. Ainsi, Imposs, Alicia Moffet, Jay Scott, P’tit Belliveau et Vendou ont foulé les planches de la scène Bell.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le public s’étendait à perte de vue lors de la performance de FouKi.

Après près d’une heure trente et vingt-deux chansons, FouKi a enchaîné avec un trio de ses morceaux les plus populaires. Après avoir chanté Ciel avec Alicia Moffet et Copilote avec Jay Scott, le Montréalais a terminé en chantant Gayé, l’hymne au cannabis du Québec qui est encore sa chanson phare six ans après sa sortie. C’est à ce moment que le public a explosé, alors que FouKi était occupé à laisser ses tripes sur la scène. Une fin de spectacle très « Zay ».

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE FouKi a prouvé une fois de plus qu’il maîtrise l’art de l’autotune sur scène.

Andy S a assuré le spectacle de 20 h sur la scène Desjardins. Presque inconnue au Québec, la rappeuse francophone originaire de la Côte d’Ivoire a montré pourquoi elle est une référence dans son pays natal. Grâce à des flows décisif, à des pas de danse entraînants et à des textes engagés, la femme de 26 ans a réussi à animer un public curieux. Elle a majoritairement interprété des pièces de son dernier album, Exousia. Ne soyez pas surpris de la revoir à Montréal un jour.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La rappeuse ivoirienne Andy S est arrivée sur scène avec un chandail du Canada.

Une légère pluie s’est arrêtée juste à temps pour la prestation de Fredz. Le rappeur et chanteur de 21 ans a performé sur la scène Bell, la plus importante, à 19 h. La foule, d’abord modeste, s’est mise à s’allonger de plus en plus. Le Québécois, qui compte des millions d’écoutes sur les plateformes numériques, a chanté ses plus grands succès, tous tirés de son dernier album, Astronaute. C’est sur la chanson 3 accords que la foule s’est le plus manifestée, chantant à tue-tête.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Fredz a fait la démonstration de son potentiel de scène lors d’une prestation assumée.

« Est-ce qu’il y a du monde qui me connaît dans le public ? », a demandé Fredz en ricanant quelques minutes après le début de sa prestation sur la scène Bell. C’est que le jeune homme, même s’il vient de Longueuil, est très connu en France et beaucoup moins au Québec. Chose certaine, une grande partie du public le connaissait. Et ceux qui ne le connaissaient pas s’en souviendront, car Fredz a tout donné sur scène.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Première soirée des Francos de Montréal le 9 juin 2023. Sur cette photo : Fredz

Gros Mené a foulé les planches de la scène Loto-Québec à 20 h. Le trio composé de Fred Fortin, Olivier Langevin et Pierre Fortin a sorti son troisième album en 24 ans en 2022. Le groupe légendaire a joué cet opus, nommé Pax et Bonum, devant un public plus âgé que ceux des autres spectacles. L’assistance, presque pleine, est restée attentive aux prouesses techniques du groupe de rock.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le groupe Gros Méné s’est chargé de faire plaisir à un public qui le suit depuis ses débuts.

Julie Aubé a lancé les festivités sur la scène Loto-Québec à 18 h, sous un ciel gris. La rockeuse acadienne et ses trois musiciens ont offert une performance contagieuse. Membre du groupe Les Hay Babies, la chanteuse et poétesse, qui roule sa bosse depuis plus de 10 ans, a proposé au public des morceaux de son album Contentement, paru en 2022. Malgré une légère pluie qui s’est invitée sur la Place des Arts vers 18 h 30, la présence authentique de Julie Aubé a insufflé un brin d’air acadien à Montréal. Les Francos de Montréal se tiennent du 9 au 17 juin.