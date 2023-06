Quatuor Emerson

Dernier tour de piste montréalais pour un quatuor de légende

« Nous sommes sortis de Juilliard avec un ‟immense” répertoire de deux quatuors de Bartók et un de Beethoven », ironise en riant le violoniste Philip Setzer, membre fondateur du célèbre Quatuor Emerson, qui tire sa révérence cette année après près de 50 ans et une pléthore d’enregistrement primés. L’ensemble se produira à la salle Bourgie ce mardi soir avec le violoncelliste Denis Brott (dans le Quintette à cordes en do majeur, D. 956, de Schubert) et le pianiste Jan Lisiecki (dans le Quintette avec piano no 2 en la majeur, opus 81) dans le cadre du Festival de musique de chambre de Montréal.