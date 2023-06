Quoi voir aux Francos aujourd’hui ?

L’évènement : Lisa LeBlanc

La « bubble » de Lisa LeBlanc s’élargira quelque peu ce soir : c’est sur la grande scène de la place des Festivals qu’elle invite le public à son party chiac disco, après l’avoir promené un peu partout sur les scènes d’ici et d’Europe depuis une bonne année. Entre les paillettes et le banjo, le funk et le rock, l’autrice-compositrice-interprète à l’énergie désormais légendaire devrait à coup sûr transformer l’endroit en immense piste de danse.

Sur la scène Bell, 21 h

Josée Lapointe, La Presse

La découverte : Pogo Car Crash Control

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE POGO CAR CRASH CONTROL Pogo Car Crash Control

On ne peut pas ne pas être curieux quand on trouve un nom de groupe comme Pogo Car Crash Control qui, comme son nom ne l’indique pas, est un groupe français. Sur l’internet, on voit que PCCC (qui est l’inverse de CCCP…) donne dans le punk. Un petit tour sur Spotify donne plutôt à entendre un rock post-grunge, lointainement teinté de rap-métal. Bref, ça rocke en français pour les amateurs de guitares qui font du bruit.

Scène Hydro-Québec, 21 h

Alexandre Vigneault, La Presse