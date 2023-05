La disparition du comédien Michel Côté a plané sur le dévoilement de la programmation de la fête nationale à Montréal, lundi. Plusieurs, dont le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, lui ont rendu hommage, et ont promis que le spectacle auquel participeront notamment Marjo, Isabelle Boulay, Garou, FouKi et Mélissa Bédard célébrera aussi sa mémoire.

Passer sous silence la mort de l’acteur était « impensable » pour Léane Labrèche-Dor, porte-parole de la fête nationale 2023 et animatrice du dévoilement de programmation tenu lundi matin au Club Soda. Elle a d’ailleurs amorcé sa présentation en évoquant la disparition de ce comédien qu’elle dit avoir beaucoup aimé, en supposant qu’il y avait aussi dans la salle bien des gens qui partageaient ses sentiments.

« On est ici pour parler de la fête nationale et on se demande c’est quoi, une nation. C’est l’ensemble des gens qui participent à la créer, cette nation, à la faire rayonner, à la faire grandir. Michel Côté était une des grandes personnes qu’on a eues dans le domaine culturel. J’ai envie de dire une grande personne, point. C’était un humain généreux, sensible, drôle, dit-elle. On va célébrer le Québec, la fête nationale, et je pense que cette année, on va lever notre chapeau à Michel Côté. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Léane Labrèche-Dor, porte-parole de la fête nationale 2023, a tenu à rendre hommage à Michel Côté, mort lundi.

Louise Harel, présidente du Comité de la fête nationale à Montréal, a par la suite qualifié l’acteur de « géant de la scène culturelle ». « On a eu la chance de le connaître comme porte-parole en 2018, a-t-elle précisé. Il avait, comme vous le savez, le Québec tatoué sur le cœur. » Le ministre de la Culture et des Communications a lui aussi souligné la carrière exceptionnelle de l’acteur. « On va s’aimer et on va danser en pensant un petit peu à lui au parc Maisonneuve », a ajouté le metteur en scène Pierre Séguin.

Au parc Maisonneuve ? Oui, car après avoir été présenté à la place des Festivals presque tous les ans depuis 2014, le spectacle du 24 juin sera de retour là où il a souvent fait l’évènement, c’est-à-dire à proximité du Stade olympique. La population est en effet invitée à se masser le long du boulevard Saint-Joseph pour assister au traditionnel défilé rassemblant des centaines d’artistes et de figurants qui débutera près de la rue Molson et se rendra – on le devine – jusqu’au site du grand spectacle.

Qui sera sur scène pour le grand soir ? Marjo, Garou, Isabelle Boulay, FouKi, Mélissa Bédard, Souldia, Lydia Képinski, P’tit Belliveau, Justin Boulet et l’auteur-compositeur-interprète innu Scott-Pien Picard. Le concert sera de nouveau animé par Pierre-Yves Lord et la direction musicale a été confiée à la pianiste Julie Lamontagne et au batteur Tony Albino.

Ce n’est pas la première fois que Marjo et Isabelle Boulay partagent la scène lors d’un grand évènement du genre. « On a rencontré la reine ensemble », s’amuse Isabelle Boulay, après que son aînée a rappelé qu’elles étaient toutes les deux d’un concert présenté le 1er juillet, à Ottawa, en 2010. Les deux chanteuses disent d’ailleurs aimer les gros évènements. « Je trouve ça galvanisant. Et tu ne peux pas ne pas être présent, lorsque tu chantes sur une grande scène », a dit Isabelle Boulay. « C’est demandant, parce qu’il y a plus de monde à combler, estime Marjo, mais ça donne plus [en retour] aussi. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le comédien Michel Côté avait « le Québec tatoué sur le cœur », selon Louise Harel. L’ancienne ministre a souligné que l’acteur a été porte-parole de la fête nationale en 2018 (notre photo).

Ce qu’elles ont envie de fêter en 2023 ? La langue française d’abord, dans le cas de la rockeuse. « Le Québec a changé, littéralement, constate Marjo, qui juge que les artistes sont là pour aider à donner le goût de vivre en français. Il y a un bon pas de fait, mais je pense que c’est par là qu’on s’en va. »

Isabelle Boulay, elle, a envie de souligner le Québec comme terre d’accueil. « On a toujours laissé les autres cultures enrichir la nôtre. On est très hospitaliers dans notre façon d’être, de recevoir, d’être là les uns pour les autres, et j’espère que c’est une chose qui va rester dans notre identité », dit-elle.

Peut-on s’attendre à les voir pousser la note ensemble ? Marjo a dit qu’elle aimerait bien chanter Le saule, d’Isabelle Boulay. « Je chanterais n’importe quoi avec Marjo ! a-t-elle répliqué. On est encore en train de travailler le répertoire, mais oui, c’est certain qu’à un moment donné, on va être ensemble. »