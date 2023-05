PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE

À l’angle d’Atateken et de Sainte-Catherine, la procession s’arrête. L’artiste prononce en espagnol — chaque énoncé étant ensuite traduit en français par une interprète – le début de son manifeste, qu’il poursuivra plus tard sur la scène du théâtre. Il dénonce l’exploitation systémique des peuples autochtones et de leurs terres, la violente discrimination que subissent les marginaux, pauvres et minorités de ce monde, la « politique de blanchiment » qui a cours. « On a toujours voulu nous effacer », dira-t-il.