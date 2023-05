La tournée de 50 Cent pour le 20e anniversaire de son premier album, Get Rich or Die Tryin’, s’arrêtera au Centre Bell le 2 août.

Même Busta Rhymes sera de la partie comme invité spécial alors que Jeremih assurera la première partie.

La tournée Final Lap débutera le 21 juillet à Salt Lake City et se déplacera en Europe à l’automne.

Serez-vous In da Club ? Oui, ce tube date de 20 ans déjà. C’était le premier extrait de Get Rich or Die Tryin’, vendu à 12 millions d’exemplaires.

Les billets seront mis en vente le 12 mai.