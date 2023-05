Après des éditions minceur limitées essentiellement aux compagnies d’ici, le 14e festival des arts du cirque accueillera à nouveau des compagnies étrangères. Huit des douze spectacles présentés en salle du 6 au 16 juillet proviennent en effet de l’Australie, des États-Unis, de la France, du Mexique ou encore de la République tchèque, a appris La Presse.

Montréal Complètement cirque avait déjà annoncé le retour de la compagnie australienne Gravity & Other Myths (A Simple Space, Backbone), qui ouvrira le festival le 5 juillet avec son spectacle-évènement The Pulse. Cette pièce acrobatique créée en 2021 réunira sur scène 24 acrobates et 36 choristes catalanes.

Une autre compagnie du pays des kangourous fait partie de la programmation dévoilée ce jeudi par la direction de la Tohu. Il s’agit de Briefs Factory International, qui sera à Montréal pour la première fois afin de présenter Dirty Laundry, qui mêle le cirque à « l’art de la drag, de la danse et du burlesque ».

D’ailleurs, c’est notre drag Barbada qui accompagnera l’hôtesse australienne de la soirée, Shivanana.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Barbada

La compagnie tchèque Cirk La Putyka, qui tourne beaucoup en Europe, présentera son spectacle Runners dans un décor qui comprend un tapis roulant surélevé sur lequel les artistes exécutent leurs numéros. Ça se passe dans la salle circulaire de la Tohu du 12 au 16 juillet.

Les États-Unis sont de retour avec Brave Space de la compagnie Aloft Circus Arts, qui présentera son spectacle à l’extérieur de la Tohu, dans un petit chapiteau. On peut s’attendre à voir des numéros de trapèze, de cerceau ou encore de main à main dans un cadre intime.

Dans une forme plus théâtrale, la compagnie argentine présentera Un Domingo (un dimanche), d’El Galpón de Guevara et Proyecto Migra. On nous annonce un programme d’acrobaties, d’illusions, de magie et de contorsions.

Le retour des barbus !

La France sera représentée par Noémi Boutin et Jörg Müller, qui présenteront Sarabande. Lui fusionne danse et jonglerie ; elle interprète trois Suites pour violoncelle de Bach.

PHOTO IDIL SUKAN, FOURNIE PAR MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE Le Cirque Alfonse représentera sa pièce Barbu cet été.

Du Québec, on pourra voir les barbus du Cirque Alfonse, qui reprendront leur pièce Barbu, créée il y a près de 10 ans, en 2014. Mais on verra aussi du sang neuf avec Hémisphère, de Projet Sanctuaire, qui réunira des acrobates de Québec dans une adaptation électro-pop des Quatre saisons de Vivaldi.

On pourra également voir le spectacle familial GLOB, de la troupe Les Foutoukours, à la Maison Théâtre. Une pièce qui met en scène deux personnages clownesques ; ainsi que L’après-midi tombe quand tes biscuits se ruinent, de La Croustade, formée du duo québécois Éline Guélat et Vincent Jutras.

Enfin, toujours au rayon des spectacles familiaux, le Mexique présentera Julieta, de Gabriela Muñoz, un mélange de théâtre physique et d’art clownesque qui aborde le thème de la vieillesse.

À noter, l’équipe du Monastère présentera son Cabaret du Jugement dernier au Jardin de l’église St. Jax, rue Sainte-Catherine. Une compétition amicale dans laquelle concourront de nombreux artistes de cirque, mais à la fin de laquelle un seul mettra la main sur le Calice d’or.